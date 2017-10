Kalifornčan, ktorý ušiel pred lesným požiarom: Stratili sme všetko

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 12. októbra (TASR) – V diaľke sme videli žiaru ohňa. O štyri hodiny to bolo pri našich dverách. Stratili sme všetko. Takto opísal situáciu v americkom štáte Kalifornia tamojší obyvateľ Michael Carlston, ktorého príbeh zverejnil v stredu denník Washington Post.opísal situáciu v meste Santa Rosa lekár.Mohutné lesné požiare na severe Kalifornie si doposiaľ vyžiadali 21 životov, stovky ľudí sú nezvestné a tisíce museli opustiť svoje domovy. Najmenej 3500 domov bolo zničených. Požiare spálili 69.000 hektárov pôdy a stále sa rozširujú.Michael musel opustiť svoj dom už koncom víkendu. Opísal, ako v nedeľu večer zostali s manželkou dlhšie hore pri televízii. Vonku bolo veterno a na ich okná narážali rôzne úlomky. Keď sa o polnoci išiel pozrieť von, v diaľke za kopcom videl žiaru. Bolo to kilometre ďaleko, a preto nemal žiadne obavy.napísal Michael.Hoci medzi ich domom a kopcom boli stále kilometre územia a od miestnych úradov ešte nedostali pokyn na evakuáciu (neskôr zistili, že vydaný bol, len sa k nim nedostal), začali sa pre istotu baliť.uviedol Michael.Dodal, že nevie, o koľkej zasiahli plamene ich obytnú štvrť, no jeho susedka mu povedala, že o pol štvrtej v noci sa objavil v jej spálni hasič a povedal jej, že má jednu minútu na únik.Odvtedy vládne podľa neho zmätok a dezorientácia. V meste bolo zničených najmenej 1500 budov, dva hotely zhoreli na popol, dve z troch nemocníc boli evakuované a zhorela dokonca aj nová požiarna stanica.Michael zatiaľ nemal možnosť ísť sa pozrieť na svoj dom, ale podľa slov iných ľudí je zničený. Ako dodal, je ťažké vracať sa myšlienkami späť a rozmýšľať o miliónoch vecí, ktoré by urobil inak. V minulosti s manželkou rozmýšľali o tom, čo by urobili v prípade evakuácie.dodal Michael.