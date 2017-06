Kalifornský guvernér: USA ostanú súčasťou boja proti klimatickej zmene

Jerry Brown, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 6. júna (TASR) - Kalifornský guvernér Jerry Brown sa domnieva, že rozhodnutie prezidenta USA Donalda Trumpa odstúpiť od parížskej klimatickej dohody bude len dočasným krokom späť pri obmedzovaní emisií skleníkových plynov, pretože svetu "stále hrozí pohroma", ak nebude v tejto oblasti postupovať naliehavo.Brown dnes počas cesty na konferenciu o ekologickej energetike v Pekingu pre agentúru Associated Press (AP) povedal, že Čína, európske krajiny a guvernéri jednotlivých štátov USA nateraz zaplnia medzeru, ktorú vytvorilo rozhodnutie washingtonskej federálnej vlády vzdať sa vodcovského postavenia v tejto oblasti.vyhlásil Brown.Trumpovo rozhodnutie odstúpiť od parížskej dohody si vyslúžilo silnú kritiku v rámci USA i v zahraničí, a to aj v Číne. Šéf Bieleho domu argumentuje, že táto dohoda uprednostňuje rozvíjajúce sa ekonomiky, ako sú Čína a India, na úkor pracujúcich v USA.Brown sa priamo o Trumpovi nezmienil, keď účastníkom fóra o elektrických vozidlách povedal, že "na vplyvných miestach sú stále ľudia, ktorí vzdorujú realite, ktorí vzdorujú jasnej vede, ktorá riadi naše životy".Neskôr na otázku AP, čo by mohlo podnietiť Spojené štáty vrátiť sa na predné miesto úsilia týkajúceho sa klimatickej zmeny, Brown odpovedal:Brown podpísal v Číne s dvoma tamojšími provinciami i vládou v Pekingu dohody o rozšírení spolupráce s Kaliforniou v klimatických otázkach.AP v tejto súvislosti napísala, že USA sú už dlho lídrom v sektore ekologickej energetiky, napríklad pokiaľ ide o inovácie pri elektrických autách, obnoviteľných zdrojoch energie i iných priemyselných oblastiach. V popredí tohto sektora stojí práve Kalifornia, ktorá má najväčšiu ekonomiku spomedzi štátov USA i jedny z najprísnejších ekologických predpisov.Na tohtotýždňovej energetickej konferencii v Pekingu sa zúčastní aj americký minister energetiky Rick Perry. Delegáti z iných krajín budú bývalého guvernéra Texasu podľa pozorovateľov starostlivo počúvať, aby posúdili, ako bude politika Trumpovej vlády formovať energetické trendy.