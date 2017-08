Kalifornský súd opäť odmietol zastaviť konanie v kauze Polanského

Na archívnej snímke režisér Roman Polanski predstúpil pred súd. Foto: TASR/AP/Alik Keplicz Foto: TASR/AP/Alik Keplicz

Los Angeles 19. augusta (TASR) - Filmový režisér poľského pôvodu Roman Polanski utrpel v piatok ďalšiu porážku na súde v kalifornskom Los Angeles, ktorý zamietol žiadosť o zastavenie konania v prípade údajného sexuálneho zneužitia neplnoletého dievčaťa. Informovala o tom v noci na dnes agentúra AP.Predkladateľkou najnovšej žiadosti bola Samantha Geimerová, vystupujúca v tejto kauze ako obeť. Prostredníctvom svojho právnika sa už dávnejšie vyjadrila, že ju dlhoročné konanie "unavuje" a považuje ho za "trest" pre obe strany.Sudca Scott Gordon trvá na tom, že prípad môže byť uzavretý len vtedy, ak sa Polanski vráti do Kalifornie. Ešte v apríli zamietol žiadosť o zastavenie konania, ktorú podal samotný režisér. Ten tak musí naďalej rátať s tým, že v prípade vstupu na územie Spojených štátov bude zadržaný.Prípad Polanského, ktorý je držiteľom viacerých Oscarov, siaha do roku 1977, keď mal v Kalifornii údajne pohlavný styk s 13-ročným nadrogovaným dievčaťom. Vo väzení vtedy strávil 42 dní, následne ho však prepustili na kauciu. V roku 1978 ušiel bezprostredne pred vynesením rozsudku do Francúzska a do Spojených štátov sa už nikdy nevrátil.