Kalifornský súd zablokoval Trumpov dekrét o azylových mestách

San Francisco 26. apríla (TASR) - Kalifornský sudca zablokoval v utorok januárový výnos prezidenta USA Donalda Trumpa o zastavení financovania takzvaných azylových miest z federálneho rozpočtu.Príslušné nariadenie Trump podpísal 25. januára, teda len niekoľko dní po svojom nástupe do prezidentského úradu. V ten istý deň rozhodol aj o postavení múru na južných hraniciach USA s Mexikom.Výnos týkajúci sa azylových miest zastavoval dotácie pre tie mestá a štáty, ktoré odmietajú spolupracovať s federálnymi úradmi pri zásahoch voči nelegálnym prisťahovalcom a ich deportáciách. Mnoho takýchto miest sa nachádza práve Kalifornii.Trumpovo rozhodnutie o zastavení dotácií preto spoločne napadli kalifornské mesto a okres San Francisco a okres Santa Clara. Tie tvrdia, že prezident v tejto otázke prekročil svoje právomoci a ohrozil verejný záujem. Požiadali preto súd, aby Trumpovo nariadenie dočasne zablokoval.Sudca okresného súdu William Orrick v utorok ich požiadavke vyhovel; jeho rozhodnutie zostane v platnosti až do vynesenia verdiktu v celej kauze. Orrick totiž dospel k záveru, že navrhovatelia so svojou žalobou napokon zrejme uspejú.V USA sa celkovo nachádza viac ako 400 azylových miest, ku ktorým patria aj veľké aglomerácie, ako sú New York, Chicago, San Francisco a Los Angeles. Väčšinou ide o mestá ovládané opozičnými demokratmi. Policajti v týchto mestách nezisťujú legálnosť pobytu migrantov v USA a neodovzdávajú ich do rúk federálnych úradov.Tento postup podľa obhajcov zefektívňuje boj proti zločinnosti; nelegálni prisťahovalci môžu totiž hlásiť trestné činy polícií bez toho, aby im hrozilo riziko deportácie z krajiny. Kritici namietajú, že tento prístup podporuje nelegálnu migráciu do USA.