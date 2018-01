Kaliňák chce na Rade ministrov debatovať s kolegami o vydaní Kosíka

Na archívnej snímke podpredseda vlády SR a minister vnútra SR Robert Kaliňák. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. januára (TASR) - Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) sa na Rade Európskej únie (Rade ministrov) pokúsi osloviť rezortných kolegov, aby Slovensku pomohli pri vydaní bývalého príslušníka SIS Ľuboša Kosíka z Mali na Slovensko.Kaliňák na ňu odchádza v stredu (24.1.). Ak sa mu debaty pri tejto príležitosti nepodaria, bude sa o to opäť pokúšať o mesiac v Bruseli. Minister vnútra sa chce orientovať najmä na rezortných kolegov z krajín, ktoré majú lepšie kontakty s touto africkou krajinou ako Slovensko. Povedal to novinárom po rokovaní vlády SR.Lobing v tejto veci robí aj minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD), ktorý predsedá Valnému zhromaždeniu OSN, uviedol policajný prezident SR Tibor Gašpar.uviedol štátny tajomník MZV Ivan Korčok.Kaliňák však podotýka, že tieto snahy majú zmysel iba vtedy, ak je Kosík v skutočnosti väznený. Nevie teraz, či tomu tak je, mätie ho audionahrávka, ktorú zverejnil denník Sme a Kosík na nej figuruje.uviedol Kaliňák.podotkol minister. Ak to pravda nie je, stále platí tvrdenie, že Slovensko sa bude pokúšať o jeho vydanie.Gašpar tvrdí, že hodnovernosť informácií z audionahrávky bude polícia preverovať.povedal s tým, že potom nastanú štandardné úkony v zmysle trestného poriadku. Vyšetrovatelia majú podľa Gašpara otvorený spis na kauzu Remiáš a tiež spis na šetrenie prípravy vraždy na Oskara Fegyveresa.Slovensko podľa Gašpara urobilo všetko, aby Kosíka dostalo na svoje územie. S Mali je to však podľa neho komplikované,dodal Gašpar.Kosík bol v minulosti jeden z piatich členov komanda, ktoré v roku 1995 unieslo syna prezidenta Michala Kováča. Vo svojom vyhlásení v denníku Sme uviedol, že únos riadil osobne vtedajší šéf SIS Ivan Lexa a o kauze chce vypovedať.Kosíka v roku 2015 odsúdil Špecializovaný trestný súd na 14 rokov za falšovanie zmeniek. Je na úteku a zatkli ho v Mali.