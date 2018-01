Kaliňák je pripravený vystaviť Kiskovi nové faktúry za lietanie domov

Minister vnútra Robert Kaliňák. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 10. januára (TASR) – Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) je pripravený prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi opäť vystaviť faktúry za jeho lety domov do Popradu. Kaliňák to uviedol v stredu po rokovaní vlády v reakcii na to, že Kancelária prezidenta poprela jeho informáciu, že v minulosti dostávala faktúry za tieto lety, ale ich neuhrádzala.Kaliňák vysvetlil, že neuhradené faktúry nemôže teraz ukázať, pretože boli stornované. Upozornil, že vyjadrenie prezidentskej kancelárie, že nikdy žiadnu faktúru nedostala, je zavádzajúce, nakoľko šlo podľa neho o súkromné lety hlavy štátu.predpokladá minister, že faktúry boli vystavené priamo na Kisku.vyhlásil pred novinármi Kaliňák s tým, že prezident sa mohol ozvať, ak mal pocit, že svoje faktúry nevie nájsť.Medzi predstaviteľmi vládneho Smeru-SD a prezidentom vládne napätie ohľadom letov do Popradu, na ktoré hlava štátu v minulosti využívala štátnu letku. Kiska tvrdí, že Kaliňák mu to sám ponúkol. Minister oponuje, že ponuka sa týkala iba pracovných letov, načo Kancelária prezidenta reagovala, že v prípade hlavy štátu neexistuje rozdiel medzi služobnou a súkromnou cestou. Premiér Robert Fico (Smer-SD) Kisku listom vyzval, aby za tieto lety uhradil takmer milión eur.Šéf rezortu aj v stredu Kisku za lety domov kritizoval. Tvrdí, že hlavu štátu upozornil, že môže letecký špeciál využiť aj na súkromný let, len ho musí zaplatiť.priblížil.kritizoval minister prezidenta a rovnako aj médiá, ktoré podľa neho nechcú vidieť tento prešľap hlavy štátu, ale v minulosti rozoberali ministerku práce (Smer-SD) Vieru Tomanovú, keď si na leteckú služobnú cestu do Bruselu nechala za sebou poslať služobné auto.Kaliňák zároveň potvrdil svoje vyhlásenie z minulého týždňa, že prezidentovi pošle faktúru za čistenie interiéru štátneho lietadla, ktoré sa vrátilo z prezidentovej cesty do Mexika celé ovracané. Odmietol reakciu prezidentskej kancelárie, že je ľudsky úbohé vysmievať sa ľuďom za to, ak im je v lietadle nevoľno.uviedol Robert Kaliňák.