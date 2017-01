KALIŇÁK: Korupciu v najvyšších kruhoch nemožno stíhať, lebo neexistuje

Na snímke minister vnútra SR Robert Kaliňák. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. januára (TASR) – Slovensko sa v roku 2017 nedočká odstíhania korupcie v najvyšších poschodiach politiky. Dôvodom je fakt, že medzi politickými špičkami tento spoločensky nežiaduci jav neexistuje. Tvrdí to minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD).vysvetlil Kaliňák v stredu (4. 1.) po tlačovej konferencii k vyhodnoteniu dopravno-bezpečnostnej situácie za rok 2016 v odpovedi na otázku, či sa Slovensko dočká v roku 2017 odstíhania korupcie v najvyšších poschodiach politiky.argumentoval.Podpredseda Smeru-SD v tejto súvislosti nesúhlasí s tvrdením prezidenta SR Andreja Kisku, ktorý v novoročnom príhovore uviedol, že na Slovensku už príliš dlho trvá neudržateľná situácia, keď veľká časť ľudí považuje neochotu štátu skutočne bojovať s korupciou a nastoliť rovnosť pred zákonom za závažný problém.reagoval.vysvetlil minister.Podľa Kaliňáka sa situácia v oblasti boja proti korupciou za posledné roky zmenila výrazne k lepšiemu – prijalo sa množstvo protikorupčných a ďalších opatrení.vysvetlil.Kaliňák reagoval na výhradu Kisku, že vyšetrovanie káuz trvá neprimerane dlho. „Myslím si, že naozaj vyšetrovanie nie je súťaž a my sme v niektorých prípadoch aj po 17 rokoch uzavreli prípady. Proste niektoré trvajú dlhšie a niektoré trvajú kratšie, ale to je proste princíp a my sme pripravení každý jeden prípad dopodrobna vysvetliť, aby ste mali všetky relevantné informácie a mohli dopodrobna posúdiť, či polícia v tej veci urobila dosť alebo málo,“ ozrejmil.Za negatívnym naladením verejnosti v tejto oblasti Kaliňák vidí médiá.predznačil.uzavrel minister Kaliňák.