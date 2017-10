KALIŇÁK: Kriminalitu Rómov chceme riešiť presne cielenými opatreniami

Na snímke podpredseda vlády SR a minister vnútra SR Robert Kaliňák. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Bratislava 29. októbra (TASR) – Prvé z pripravovaného súboru komplexných opatrení, riešiacich problém kriminality Rómov v sociálne vylúčených skupinách, by sa mali aplikovať do praxe už na začiatku roka 2018, a to v Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji, kde je najväčšia koncentrácia problémových komunít. V diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD).Podľa jeho slov súbor približne 15 opatrení má "zužovať priestor na páchanie trestnej činnosti" a takisto reagovať na konkrétne pomery a identifikované problémy v jednotlivých komunitách.upozornil minister.Naznačil, že opatrenia sa budú týkať nielen situácie vo vnútri segregovaných komunít, ale budú cieliť i na riešenie problémov, ktoré vznikajú medzi osadou a majoritou.ozrejmil Kaliňák. Skonštatoval, že celkové riešenie problému musí mať nielen bezpečnostnú, ale aj rozvojovú rovinu.Podpredseda opozičného hnutia Sme rodina a člen brannobezpečnostného výboru Národnej rady SR Milan Krajniak verí, že pripravované opatrenia pomôžu, je však presvedčený, že zásadným riešením nebudú.zdôraznil Krajniak. Ako príklad spomenul rozdiel pri spáchaní priestupku.upozornil.Opozičný poslanec preto navrhuje inšpirovať sa rakúskym modelom riešenia a upozorňuje, že Rómovia z osady nechcú za žiadnu cenu prísť o tri veci - satelit, televízor, mobil.skonštatoval Krajniak.Kaliňák však oponuje, upozorňuje na to, že priestupok či trestný čin často páchajú tí, ktorí nemajú nič.upozornil. Verí, že efektívne opatrenia pomôžu nastaviť aj rómski špecialisti, ale aj súčinnosť s existujúcimi rómskymi hliadkami.dodal.Krajniak si myslí, že výrazné zlepšenie by priniesol aj účinnejší kamerový systém, vyzval preto ministra, aby prostriedky, ktoré rezort vnútra investuje v rámci dotácií na zavedenie či rozširovanie kamerového systému v obciach, sa týkali prioritne lokalít s najväčšou koncentráciou problémových komunít.Podľa ministra práve tam mieri jedno z pripravovaných opatrení.uviedol.Minister je presvedčený, že opatrenia prinesú merateľné výsledky, ktorých úspešnosť bude možné vyhodnocovať už v druhej polovici roka 2018.