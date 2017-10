Kaliňák: Neklamme sa o potrebe kontrol na vnútorných hraniciach

Na snímke podpredseda vlády SR a minister vnútra SR Robert Kaliňák Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Brusel/Luxemburg 13. októbra (TASR) - Vymýšľanie nových a nových dôvodov na zavádzanie kontrol na vnútorných hraniciach členských štátov schengenského priestoru povedie ku koncu Schengenu. Povedal to minister vnútra SR Robert Kaliňák po skončení dnešných rokovaní Rady EÚ pre vnútorné veci a spravodlivosť v Luxemburgu.Kaliňák reagoval na situáciu, keď v posledných dňoch viaceré členské krajiny EÚ z dôvodu bezpečnostnej situácie v Európe a teroristických hrozieb predĺžili o ďalších šesť mesiacov dočasné kontroly na svojich hraniciach, ktoré sú zároveň vnútornými hranicami schengenského priestoru.V podobnom duchu zareagoval aj eurokomisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopulos, podľa ktorého zánik Schengenu by bol zároveň aj zánikom jednotnej Európy.Európska komisia ministrom vnútra predložila návrh na zmenu niektorých častí Kódexu schengenských hraníc, konkrétne tých, ktoré upravujú podmienky, postup a maximálnu dĺžku kontrol na vnútorných hraniciach. Návrh smeruje k tomu, aby štáty želajúce si zaviesť kontroly na hraniciach tak mohli robiť dlhší čas. Lehoty by sa zo šiestich mesiacov mali predĺžiť maximálne na jeden rok a celková možná doba hraničných kontrol by sa predĺžila z dvoch na tri roky, avšak bez záruk, že sa pod mierne zmenenou zámienkou kontroly predĺžia na neurčito.Viacerí ministri vnútra naznačili, že kontroly na vnútorných hraniciach by mali byť poslednou možnosťou a výnimočným opatrením, lebo voľný pohyb osôb je najväčšou vymoženosťou Európy.uviedol Kaliňák v stanovisku pre médiá. Upozornil, že kým netreba strážiť zelenú hranicu, tak stráženie hraničných prechodov je len akýmsilebo prejsť cez zelenú hranicu je jednoduchšie ako cez hraničný prechod.Ak by sa podľa neho mala diskusia uberať týmto smerom, hrozí zánik schengenského priestoru a obmedzenie voľného pohybu osôb, jednej zo základných slobôd EÚ.Šéf slovenského rezortu vnútra informoval, že ministri sa dotkli aj otázky mechanizmu permanentného prerozdeľovania migrantov.konštatoval Kaliňák. Proti povinným kvótam je dnes podľa neho oveľa viac krajín ako pred dvoma rokmi.Ďalšími témami ministerských rokovaní boli návraty štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí spáchali trestné činy na území EÚ, boj proti terorizmu, reforma azylového systému a návrh Európskej komisie presídliť v najbližších rokoch 50.000 migrantov z tretích krajín.povedal Kaliňák.Pokiaľ sa nestabilizuje bezpečnostná situácia v Európe, zrejme viaceré členské krajiny podľa Kaliňáka tento návrh nepodporia. V tejto súvislosti dodal, že v prvom rade treba zvládnuť integráciu ľudí, ktorí už v Európe sú, lebo ak sa to nepodarí, môže dôjsť k ich radikalizácii a k ďalšiemu zhoršeniu bezpečnostnej situácie.