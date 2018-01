Kaliňák: OĽaNO si zle pozrelo vyhlášku, pomiešalo hrušky s elektrárňou

Na archívnej snímke Robert Kaliňák Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 23. januára (TASR) - Opozičné hnutie OĽaNO spôsobilo v utorok svojím nesprávnym výkladom o opatreniach hliadkujúcich policajtov. Tvrdí to minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD).Tieňový minister vnútra za OĽaNO Gábor Grendel si podľa neho nedostatočne naštudoval vyhlášku platnú od leta minulého roka a pomiešal. Kaliňák odmieta tvrdenia,vysvetlil.doplnil policajný prezident Tibor Gašpar.Kde teda došlo k chybnej interpretácii? Problém je podľa Kaliňáka v slove zadržanie. Nemožno si pod tým predstavovať prevedenie osoby na oddelenie, ako si to zrejme myslel Grendel, uviedol minister. Zadržanie je už procesný úkon, kde má byť vyšetrovateľ a súvisí s trestným poriadkom a nie so zákonom o Policajnom zbore.dodal Kaliňák s tým, že vo vyhláške sa technicky doprecizovali niektoré veci tak, aby s tým nebol problém na súdoch. Kaliňák upozornil, že terminológia v trestnom poriadku či v policajných zákonoch môže byť mylná.uviedol.OĽaNO v utorok uviedlo, že hliadkujúci policajti nemôžu riadne chrániť práva občanov, pretože prišli o niektoré oprávnenia úpravou vyhlášky. Malo ísť podľa hnutia napríklad. OĽaNO tvrdí, že hliadky po novom už nemajú dovolené, aby takúto osobu obmedzili na slobode mimo miesta činu, kým sa neskontaktujú s vyšetrovateľom.dodal Grendel.