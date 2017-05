KALIŇÁK: Pokuty by v budúcnosti mohol vymáhať špecializovaný úrad

Podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák na tlačovej konferencii k rozpočtu rezortu vnútra na rok 2017 v Bratislave 1. decembra 2016. v Bratislave. Foto: TASR - Vladimír Benko/MV SR Foto: TASR - Vladimír Benko/MV SR

Bratislava 3. mája (TASR) – Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) uvažuje, že by centralizoval výber všetkých pokút ukladaných v rámci pôsobnosti jeho rezortu. Oznámil to po dnešnom zasadnutí vlády.Vzniknúť by tak mohol špecializovaný centrálny úrad na vymáhanie pokút so zhruba stovkou pracovníkov. Kaliňák by ho chcel umiestniť v strede Slovenska, zamestnanie by tu mohli nájsť zdravotne znevýhodnení občania. Cieľom nového pracoviska by malo byť lepšie zvládnuť súčasný nápor, ktorý súvisí so spracovaním veľkého množstva pokút.ozrejmil myšlienku minister s tým, že ide len o prvotnú úvahu. Podrobnosti mieni predstaviť, keď bude zámer podrobne spracovaný.Kaliňák vysvetlil, že v úrade by sa sústredil manažment pokút, ktoré sa zbiehajú v úradoch spadajúcich do pôsobnosti rezortu. Okrem iného by sa tak mohla zlepšiť situácia ministerstva dopravy a Národnej diaľničnej spoločnosti ohľadom návalu pokút za diaľničné známky. Tie putujú na spracovanie na okresné úrady.Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Hid) vidí možný prínos centralizácie, očakáva zrýchlenie procesu. „ocenil.