Kaliňák si podľa Fica zaslúži podporu v boji s rómskou kriminalitou

Priamo v rómskej osade v Krompachoch predstavil 11. januára 2018 minister vnútra Robert Kaliňák (druhý vpravo) a prezident Policajného zboru SR Tibor Gašpar (vpravo) opatrenia, ktoré rezort plánuje zaviesť v prípade tzv. otravujúcej kriminality. Foto: TASR - Vladimír Benko/MV SR Foto: TASR - Vladimír Benko/MV SR

Bratislava 20. januára (TASR) - Rómska kriminalita je jedna z tém, kde verejnosť dlhodobo žiada vládu o konkrétne kroky. Ak sa minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) rozhodol ísť do nich radikálnejšie ako inokedy, treba ho podporiť. Myslí si to predseda vlády Robert Fico (Smer-SD), podľa ktorého budú výsledky viditeľné rýchlo.poznamenal Fico v RTVS v Sobotných dialógoch, kde pripomenul posilnenie prítomnosti policajtov v osadách či nasadenie rómskych hliadok. Kaliňák podľa Fica robí systémovú prácu. Odmieta, že by si robil na tejto téme kampaň.Premiér poukázal na existenciu mnohých rómskych osád, ktoréZdôraznil potrebu elementárneho poriadku.poznamenal Fico, ktorý schvaľuje zásah polície v takomto prípade. Rovnako by podľa neho v takomto prípade prišla polícia aj na petržalské sídlisko.dodal.