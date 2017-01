KALIŇÁK: Slovenské cesty boli vlani bezpečnejšie, zahynulo 242 ľudí

Z tlačovej konferencie podpredsedu vlády a ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka (uprostred), prezidenta Policajného zboru Tibora Gašpara (vpravo) a viceprezidenta Policajného zboru Ľubomíra Ábela (vľavo) k vyhodnoteniu dopravno-bezpečnostnej situácie za rok 2016, 4. januára 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 4. januára (TASR) – Rok 2016 bol na slovenských cestách historicky druhý najlepší za posledných 50 rokov. Pri dopravných nehodách zahynulo 242 ľudí, čo je iba o 19 viac ako v roku 2013, ktorý bol zatiaľ z pohľadu dopravno-bezpečnostnej situácie najúspešnejší. Na dnešnej tlačovej konferencii to oznámil minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD).Minister označil tento výsledok za úspech, ktorý sa podarilo dosiahnuť aj napriek tomu, že Slovensko čelilo v uplynulom roku viacerým bezpečnostným výzvam, ktoré odčerpávali polícii fyzické zdroje. Od reformy dopravno-bezpečnostného systému v rokoch 2008 a 2009 sa tak podľa Kaliňáka podarilo zachrániť život už celkom trom tisíckam ľudí.“ uviedol minister, ktorý poďakoval policajnému zboru, hasičskému zboru a záchranárom.Slovensku sa podarilo zvrátiť negatívny trend z posledných dvoch rokov, keď počet obetí na cestách po zatiaľ najpriaznivejšom roku 2013 stúpal. Kaliňák navyše zdôraznil, že sme lídrom v regióne. V prepočte na počet obyvateľov máme najmenej úmrtí v porovnaní so susednými krajinami. Kým na Slovensku zomrelo v roku 2016 na cestách 45 ľudí na milión obyvateľov, v Rakúsku to bolo 50, v Česku 53, Maďarsku 58 a v Poľsku až 70.Policajný prezident Tibor Gašpar doplnil, že zlepšenia už nie sú v absolútnych číslach také veľké, ako tomu bolo v minulom desaťročí a Slovensko sa začína dostávať z pohľadu bezpečnosti na hranicu svojich možností. „“ vysvetlil.