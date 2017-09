Kaliňák: Slovensko je ochotná pomôcť Rumunsku a migrantmi

Na snímke podpredseda vlády SR a minister vnútra SR Robert Kaliňák. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Brusel 14. septembra (TASR) - Narastajúci počet nelegálnych migrantov prenikajúcich na územie Rumunska, ale aj Bulharska cez Čierne more sa týka aj Slovenska, lebo leží na tejto migračnej trase. Uviedol to minister vnútra SR Robert Kaliňák po skončení dnešnej Rady EÚ pre vnútorné záležitosti v Bruseli, ktorá bola zameraná migračnú krízu a boj proti terorizmu.Rumunské úrady v auguste zachytili na čiernomorskom pobreží okolo 200 migrantov, v septembri to bolo ďalších najmenej 100 osôb, prevažne z Iraku a zo Sýrie, ktoré prišli po mori z Turecka.uviedol Kaliňák. Dodal, že aj Bulharsko aj Rumunsko sú blízko k vstupu do schengenského priestoru a vyjadril presvedčenie, že obe krajiny vyvinú maximálne úsilie, aby túto situáciu zvládli.V prípade potreby je Slovensko podľa Kaliňáka pripravené ponúknuť svoju pomoc vyslaním policajtov a techniky, tak ako pomáhame ktorémukoľvek inému štátu, ktorý je zasiahnutý väčším vplyvom migrácie.konštatoval Kaliňák.Šéf slovenského rezortu vnútra podporil návrh predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera, ktorý sa v stredu v správe o stave EÚ vyslovil za rýchle prijatie Bulharska a Rumunska do Schengenu.uviedol slovenský minister.Na druhej strane si Kaliňák nemyslí, že treba vytvárať celoeurópsku agentúru na užšiu spoluprácu medzi políciou a spravodajskými službami v boji proti terorizmu, ako to navrhuje Juncker.upozornil. Podľa neho je jedno, či miesto, kde sa budú "stretávať" dôležité informácie, bude mať podobu agentúry alebo rozšírenej platformy Europolu, podstatné je, aby bola ochota a zdieľanie citlivých informácií bolo čo najúčinnejšie a najrýchlejšie. Až potom bude možné preventívne zabrániť teroristickým útokom v Európe.