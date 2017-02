Kaliňák tvrdí, že musí dôjsť k zmene cenového výmeru a návratu do 2016

Minister vnútra SR Robert Kaliňák, archívne foto. Foto: TASR - Vladimír Benko/MV SR Foto: TASR - Vladimír Benko/MV SR

Bratislava 5. februára (TASR) – Keď sme boli v úrade sami po výsledku volieb v roku 2012, tak všetci kritizovali, že nie je žiadna diskusia, všetko je jednotné. No tak je koalícia a v koalícii sú tri rôzne strany v tomto prípade, v ktorých má každý iný pohľad na rovnakú vec. V tomto prípade máme všetci traja rovnaký pohľad, ale jeho riešenie sa vždy nejakým spôsobom predstaví a potom sa o tom diskutuje. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to uviedol minister vnútra a podpredseda strany Smer-SD Robert Kaliňák.Súčasnú situáciu v koalícii by krízou nenazval.uviedol minister vnútra na margo bývalého predsedu ÚRSO Jozefa Holjenčíka, ktorý vláde oznámil vo štvrtok (2. 2.) svoje odstúpenie z funkcie šéfa regulačného úradu.Zároveň zdôraznil, že reakcia vlády bola jasná, že musí dôjsť k zmene cenového výmeru a musíme sa vrátiť do roku 2016 aj z hľadiska pravidiel.Podľa poslanca Národnej rady (NR) SR a podpredsedu strany SNS Antona Hrnka nie je možné súčasnú situáciu nazvať krízou, keďže kríza má podľa neho iné charakteristické črty.uviedol Hrnko.Každá politická strana má podľa neho svoj politický program a svoje priority, ktoré sa snaží presadiť. Nemyslí si však, že ide o osobné spory medzi predsedom parlamentu Andrejom Dankom (SNS) a premiérom Robertom Ficom (Smer-SD).dodal.Poslankyňa NR SR Veronika Remišová (OĽaNO-NOVA) uviedla, že obaja, i premiér i predseda parlamentu sa neustále vyhovárajú na privatizáciu, avšak podľa nej keď sa privatizovalo, vo vláde boli práve ich koaliční partneri.V súčasnej situácii zlyhali podľa nej nominanti štátu, ktorí sú v energetických distribučných firmách.uzavrela. Podľa nej sa tým, že odstúpil Holjenčík absolútne nič nerieši.