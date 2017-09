Kaliňák: Únia by sa pri migračnej kríze mala venovať efektívnym krokom

Na snímke podpredseda vlády SR a minister vnútra SR Robert Kaliňák. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Brusel 14. septembra (TASR) - Slovensko rešpektuje rozhodnutie Súdneho dvora EÚ o našej žalobe proti dočasnému mechanizmu povinného prerozdelenia žiadateľov o azyl. Minister vnútra SR Robert Kaliňák to uviedol dnes pred začiatkom zasadnutia Rady EÚ pre vnútorné záležitosti v Bruseli.Minister, ktorý čelil zvýšenému záujmu európskych novinárov, v tejto súvislosti pripomenul, že podaná žaloba nemala odkladný účinok na rozhodnutie ministrov vnútra EÚ zo septembra 2015 o relokovaní 160.000 žiadateľov o azyl z územia Grécka a Talianska. Dodal, že nemala vplyv ani na povinnosť Slovenska relokovať utečencov, pričom verdikt Súdneho dvora EÚ v Luxemburgu o tejto povinnosti nič nové nehovorí.Na poznámku TASR, že Súdny dvor EÚ skonštatoval, že Rada EÚ sa v roku 2015 nedopustila nesprávneho posúdenia migračnej krízy a mala právo rozhodnúť o časovo obmedzenej schéme relokácií, Kaliňák upozornil, že prax ukázala, že išlo o neefektívne rozhodnutie, lebo za dva roky sa podarilo premiestniť len zhruba 16 percent z celkového počtu 160.000 migrantov. Nízke počty relokovaných sa podľa neho týkajú dokonca aj tých krajín, ktoré s touto schémou súhlasili.Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v stredu v správe o stave Únie upozornil na pokles početnosti migrantov prúdiacich do Európy cez Stredozemné more. Kaliňák v tejto súvislosti pripomenul, že sa tak deje aj preto, lebo sa začali uplatňovať opatrenia, ktoré Slovensko navrhovalo už pred dvoma rokmi.povedal minister. Upozornil, že teraz vidieť, že tieto opatrenia zafungovali, a aj nové pravidlá, ktoré prijalo Taliansko, sa ukázali ako efektívne.opísal situáciu.Podľa Kaliňáka sa členské štáty EÚ musia sústrediť na tie úspešné opatrenia, ktoré nás aj spájajú.povedal za Slovensko.Kaliňák nesúhlasí celkom s Junckerom, ktorý v správe o stave Únie upozornil, že nie všetky krajiny EÚ sú pri riešení migračnej krízy solidárne. Spresnil, že Slovensko svoju mieru solidarity preukázalo nielen vysielaním policajtov na vonkajšie hranice Únie, či príspevkami do trustového fondu pre utečencov, ale úspešný bol aj náš, s ktorým bol dokonca spokojný aj predošlý generálny tajomník OSN Pan Ki-mun.pripomenul Kaliňák. Dodal, že EÚ by nemala tvrdohlavo nástojiť na niečom len pre politický názor, a naopak, mala by posilniť "opatrení, ktoré sa ukázali ako efektívne pri znižovaní počtu nelegálnych migrantov.