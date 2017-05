Kaliňák: V4 je proti povinným kvótam, pretože nefungujú

Na archívnej snímke podpredseda vlády SR a minister vnútra SR Robert Kaliňák. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Brusel 18. mája (TASR) – Vyšehradská skupina (V4) je proti povinným kvótam na prerozdeľovanie migrantov, vyhlásil dnes v Bruseli slovenský minister vnútra Robert Kaliňák. Štvorica ministrov stredoeurópskych štátov sa na tom zhodla na osobitnom stretnutí popri oficiálnom zasadnutí Rady EÚ. Podľa ministra skupina V4 kvótny systém odmieta, pretože nefunguje.uviedol Kaliňák v súvislosti s maltským návrhom na reformu azylového systému.Poukázal na to, že zo 160.000 azylantov, ktorí mali byť premiestnení z Grécka a Talianska do ostatných štátov EÚ, bolo prerozdelených len približne 11 percent. Povinnosť prijať žiadateľov o azyl na základe kvót z Talianska a Grécka vyplýva členským štátom z hlasovania ministrov vnútra zo septembra 2015. Maďarsko, Slovensko, Česká republika a Rumunsko vtedy hlasovali proti kvótam a Fínsko sa zdržalo hlasovania.Malta, ktorá tento polrok predsedá Rade EÚ, navrhla zmenu azylového systému, ktorý by automaticky prerozdeľoval azylantov medzi členské štáty v prípade veľkého náporu migrantov. Členovia EÚ by museli prijať aspoň polovicu z vymedzenej kvóty a druhú polovicu by mohli poskytnúť vo forme materiálnej alebo personálnej pomoci. Štáty neochotné prijať migrantov by platili pokutu 60.000 eur za každého azylanta a tie prijímajúce migrantov nad rámec kvót by dostali bonus v rovnakej výške na osobu.Kaliňák trvá na tom, že Slovensko aj Česká republika mali pravdu, keď pred dvoma rokmi tvrdili, že kvótny systém fungovať nebude. Fixnosť relokačného mechanizmu označil za neprijateľnú.Maltský návrh podľa českého ministra vnútra Milana Chovanca migračnú krízu nevyrieši.uviedol.Český minister upozornil na to, že migranti v niektorých členských štátoch zostať nechcú a neexistujú efektívne nástroje na to, ako ich udržať na mieste. "" vyhlásil Chovanec.Podľa Kaliňáka nejde o výšku sociálnych dávok, pretože migranti utekajú aj z Luxemburska. Domnieva sa, že migranti chcú jednoducho žiť v jazykovo a kultúrne sebe blízkej komunite v niektorých štátoch EÚ. Obaja ministri sa zhodli v tom, že niekoľko členov Únie postoj V4 chápe, ale nedávajú to verejne najavo." povedal s úsmevom Kaliňák. Na jeseň čakajú parlamentné voľby Nemecko, Rakúsko i Českú republiku.Kaliňák odmietol odpovedať na otázku, či je Slovensko v prípade zamietavého rozhodnutia Európskeho súdneho dvora o slovenskej žalobe na kvótny systém pripravené platiť sankcie za neprijímanie migrantov.