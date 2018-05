Kaljurandová: Kybernetický priestor nie je bezprávnou džungľou

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 18. mája (TASR) - V medzinárodnom práve vzťahujúcom sa na kybernetickú sféru možno exitujú medzery, je však nepravdivé povedať, že ide o akúsi. V rozhovore pre TASR to v piatok na medzinárodnej bezpečnostnej konferencii GLOBSEC 2018 Bratislava Forum povedala Marina Kaljurandová, niekdajšia estónska ministerka zahraničných vecí a v súčasnosti predsedníčka Globálnej komisie pre stabilitu kybernetického priestoru (GCSC), ktorá je najvýznamnejším celosvetovým orgánom svojho druhu.pripomenula Kaljurandová a dodala, že v tejto chvíli nemožno povedať, či sú v tejto legislatíve medzery, alebo ktoré to sú.ozrejmila.Priblížila, že momentálne existuje 600-stranová právna analýza vypracovaná expertmi na medzinárodné právo pre Centrum kybernetickej bezpečnosti NATO v Estónsku o tom, ako sa medzinárodné právo vzťahuje na kybernetický priestor.uviedla Kaljurandová.Pripustila, že čím viac šedých zón existuje, tým horšie, pričom v kybernetickom priestore nie sme eštes pravidlami, ktorým všetci rozumieme, a jasným chápaním, čo sa stane, ak dôjde k ich porušeniu. Šedé zóny však existujú aj mimo kybernetickej oblasti a právo sa ich rovnako ako v oblasti kybernetického priestoru snaží vyložiť, až keď sa takýto incident udeje, uviedla ďalej Kaljurandová a ako príklad pripomenula kauzu tzv. zelených mužíčkov na Kryme.Podľa Kaljurandovej je dobre, že NATO a ďalšie krajiny diskutujú aj o schopnostiach útoku v kyberpriestore.dodala.Kaljurandová bola veľvyslankyňou Estónska v Rusku práve v čase, keď sa jej vlasť stala terčom tzv. DDoS útokov cielených na internetové stránky štátnych inštitúcií, bánk a médií. K útokom došlo počas sporov s Ruskom o premiestnenie sovietskeho vojnového pamätníka z centra Tallinna v roku 2007. Išlo o vôbec prvé politicky motivované kybernetické útoky, ktoré boli podľa Kaljurandovej v porovnaní so súčasnýminikoho nezabili, nič nezničili, boli len znepokojujúce.Estónsko, ktoré bolo už v tom čase krajinou s veľmi dobrými internetovými službami, sa po tejto skúsenosti podľa nej naučilo, že mať jasne vymedzenú legislatívu i kompetencie a zodpovednosť vo vlastnej krajine je dôležité. Zároveň pochopilo, že pre efektívnu kybernetickú bezpečnosť je potrebný celonárodný prístup, v ktorom si navzájom pomáhajú vláda, súkromný sektor, akademici, občianska spoločnosť aj IT sektor. Tallinn si tiež uvedomil dôležitosť medzinárodnej spolupráce.dodala Kaljurandová.