Kalkulačka na prepočet dôchodkov zatiaľ nebude, výpočet je zložitý

Bratislava 23. apríla (TASR) - Sociálna poisťovňa sa v tomto období zo strany dôchodcov stretáva so zvýšeným záujmom o prepočítavanie ich dôchodkov, ktoré nedávno schválila vláda SR. Jednou z najčastejších požiadaviek je zverejnenie kalkulačky na prepočet dôchodkov podľa tohto návrhu zákona.informoval TASR Peter Višváder, hovorca poisťovne.Ako ďalej uviedol, dôchodcom, ktorým bol starobný dôchodok priznaný podľa zákona o sociálnom zabezpečení účinného do 30. septembra 1988 z priemerného mesačného zárobku vo výške najmenej 2333 Sk, sa má dôchodok podľa návrhu zákona zvýšiť jednotne o 25,50 eura mesačne. Dôchodcom, ktorým bol starobný dôchodok priznaný podľa zákona o sociálnom zabezpečení účinného od 1. októbra 1988 do 31. decembra 2003, sa zvýšenie určí každému osobitne v závislosti od dosiahnutých zárobkov a dĺžky zamestnania.Po definitívnom schválení novely zákona v Národnej rade SR bude Sociálna poisťovňa podrobnejšie informovať, ktorej skupiny dôchodcov sa prepočítavanie dotýka. Vzhľadom na to, že pri posudzovaní „starodôchodkov“ podľa uvedenej novely zákona pôjde o veľmi náročné rozhodovanie, nie je z objektívnych príčin možné zabezpečiť informovanosť prípravou a zverejnením kalkulačky na informatívny výpočet na stránke poisťovne.