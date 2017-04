Kalný oznámil nomináciu volejbalistov SR na šampionát do 19 rokov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Konečná nominácia Slovenska na ME do 19 rokov v Púchove a v Györi (22.-30. apríla 2017)



Nahrávači: Samuel Goč (COP Trenčín), Viliam Čizmazia (VKP Bratislava)

Smečiari: Milan Marinič (COP Trenčín), Nicolas Ondruš (COP Trenčín/Poprad), Erik Watzka (Spartak Myjava/VK Nové Mesto nad Váhom)

Blokári: Ján Jendrejčák (COP Trenčín/VKM Stará Ľubovňa), Filip Mačuha (VKP Bratislava), Andrej Pollák (COP Trenčín/VK Nové Mesto nad Váhom)

Univerzáli: Samuel Jurík (COP Trenčín/SPU Nitra), Tomáš Hrtús (VKP Žilina)

Liberá: Pavol Kurej (COP Trenčín), Samuel Paňko (TJ Slávia Svidník)



Realizačný tím:



Tréner: Peter Kalný

Asistenti: Erik Gábor a Martin Vaško

Manažér: Mikuláš Ortutay

Fyzioterapeutka: Daniela Chymičová

Štatistik: Daniel Bruch

Program majstrovstviev Európy hráčov do 19 rokov - Győr (Maď.) a Púchov (SR)



Program v skupinách:



I. skupina (Györ):



sobota 22. apríla:

15:30 Poľsko - Rusko

18:00 Maďarsko - Belgicko

20:30 Bulharsko - Taliansko



nedeľa 23. apríla:

Belgicko - Rusko (15:30)

Maďarsko - Bulharsko (18:00)

Taliansko - Poľsko (20:30)



pondelok 24. apríla:

Bulharsko - Belgicko (15:30)

Poľsko - Maďarsko (18:00)

Rusko - Taliansko (20:30)



streda 26. apríla:

Bulharsko - Poľsko (15:30)

Maďarsko - Rusko (18:00)

Belgicko - Taliansko (20:30)



štvrtok 27. apríla:

Rusko - Bulharsko (15:30)

Taliansko - Maďarsko (18:00)

Poľsko - Belgicko (20:30)



II. skupina (Púchov):



sobota 22. apríla:

Česko - Turecko (15:00)

SLOVENSKO - Francúzsko (17:30)

Fínsko - Rumunsko (20:00)



nedeľa 23. apríla:

Turecko - Francúzsko (15:00)

Rumunsko - SLOVENSKO (17:30)

Česko - Fínsko (20:00)



pondelok 24. apríla:

Francúzsko - Rumunsko (15:00)

SLOVENSKO - Česko (17:30)

Fínsko - Turecko (20:00)



streda 26. apríla:

Česko - Francúzsko (15:00)

Fínsko - SLOVENSKO (17:30)

Turecko Rumunsko (20:00)



štvrtok 27. apríla:

Francúzsko - Fínsko (15:00)

Rumunsko - Česko (17:30)

SLOVENSKO - Turecko (20:00)



Finálová časť (Györ):



sobota 29. apríla:



semifinále:

1. v I. skupine - 2. v II. skupine

1. v II. skupine - 2. v I. skupine



o 5.-8. miesto:

3. v I. skupine - 4. v II. skupine

4. v I. skupine - 3. v II. skupine



nedeľa 30. apríla:



o 7. miesto:

prehry duelov o 5.-8. miesto (10:00)



o 5. miesto:

víťazi duelov o 5.-8. miesto (12:30)



o 3. miesto:

prehry semifinále (15:30)



Finále:

víťazi semifinále (19:30)

Bratislava 20. apríla (TASR) - Tréner slovenskej volejbalovej reprezentácie do 19 rokov Peter Kalný oznámil v stredu konečnú 12-člennú nomináciu na blížiace sa majstrovstvá Európy tejto vekovej kategórie, ktoré sa v Púchove a v Györi začnú už túto sobotu.Z 15-členného tímu, ktorý bol v záverečnej príprave, vypadli traja hráči.povedal tréner Kalný.Záverečnú časť prípravy začali Slováci v Púchove 3. apríla. V prvom týždni sa stretli v troch dueloch s Maďarskom, potom si zmerali sily so slovenskými tímami COP Trenčín, Zvolenom a VKP Bratislava.dodal Kalný.S blížiacim sa začiatkom šampionátu stúpa zdravá nervozita.pokračoval skúsený lodivod slovenského tímu.V rámci spestrenia programu a propagácie prestížneho podujatia v meste absolvoval reprezentačný tím v stredu dopoludní podpisovú akciu na Základnej škole Gorazdova v Púchove.dodal Kalný.Slováci sa na úvod turnaja stretnú s Francúzskom, ich ďalšími súpermi v II. skupine budú Rumunsko, Česko, Fínsko a Turecko.povedal Kalný o Francúzoch a dodal:dodal Kalný s tým, že družstvo je zdravotne v poriadku:V I. skupine v Györi sa predstavia Poľsko, Rusko, Bulharsko, Taliansko, Belgicko a domáce Maďarsko. Prvé dva tímy po skupinách postúpia do semifinále, družstvá na tretej a štvrtej priečke budú hrať o 5.-8. miesto a poslední dvaja na turnaji končia.