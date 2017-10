Kalousek chce blokovať proces zostavovania novej vlády ČR

Miroslav Kalousek. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Praha 31. októbra (TASR) - Predseda českej opozičnej strany TOP 09 Miroslav Kalousek vytiahol v utorok do boja proti jednofarebnej vláde víťaza nedávnych parlamentných volieb, ktorým sa stalo hnutie ANO Andreja Babiša, píše spravodajský server Novinky.cz.Kalousek vyzýva na to, aby dolná snemovňa českého parlamentu nebola uznášaniaschopná do chvíle, kým Babiš nepríde s "transparentným" riešením, teda s väčšinovou vládou.Český prezident Miloš Zeman má v utorok popoludní poveriť Babiša rokovaním o zostavení novej vlády.povedal Kalousek.Riešenie, ako zabrániť menšinovej vláde, je podľa Kalouska jednoduché. Stačí nezvoliť predsedu dolnej komory parlamentu. O tento post sa uchádzajú Radek Vondráček (ANO) a Petr Fiala (ODS).naznačil svoj plán Kalousek.