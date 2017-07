Kam?Čo? podľahol…

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 19. júla 2017 (WBN/PR) - Ľudia, ktorí poznajú jeho humor, sú slobodní rovnako ako on. Zakladateľ petržalskej rapovej scény sa vo veku večných dvadsať, odhodlal vydať skladbu, ktorú pôvodne neplánoval zverejniť. Podľahol ľuďom vo svojom okolí ako na hudobnej scéne, tak aj v súkromí, a dal sa presvedčiť, že novoprerobená hudba k staršej skladbe musí ísť von medzi ľudí. KRČAH je skladba pôvodom z roku dvanulašesť, hudbu k skladbe vytvoril znovu a verzia roku 2017 je na svete. Zatiaľ v singlovej cd podobe obsahuje cenzúrovanú, bez cenzúry a inštrumentálnu verziu. Neskôr uzrie svetlo aj vinylové vydanie. Slová k skladbe zostali nezmenené, keďže sú večne aktuálne.Skladba bola inšpirovaná vlastnými skúsenosťami po Kam?čo?vom presune z Petržalky do Senca. Večné návštevy u neho doma chcel ukončiť a začal sa stretávať so známymi a kamarátmi v meste alebo na jazerách. Všetky rozhovory boli vždy “vecné a chlapské” debaty pri pive a tieto boli inšpiráciou k slovám k skladbe Krčah Zakladajúci člen skupiny Žužuleta (rok 1994, najprv začala pod názvom Genuine Gem), známu aj z projektu Zvuk ulice, je stále aktívny. Pred takmer piatimi rokmi spolu s Davidom Zo Senca vytvoril formáciu Známi Neznámi a vydali na malom vinyle prvú spoločnú skladbu “Alebo” . Budú aj pokračovania, po lete vydajú skladbu s newyorkskou rapovou legendou. Minulý rok v spolupráci s P.O.D.E. a dj Lajdákom vydali skladbu “V tieni” a s hudobným producentom NLP vydal ďalšiu singlovú skladbu “Pochody a Vášne” Skladbu Krčah oficiálne predstaví 20.júla 2017 po 18:00 hodine v Senci na Burze vinylových platní