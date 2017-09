Kam zamierili bývalé známe tváre z Bieleho domu?

Bývalý hovorca Bieleho domu Sean Spicer. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 16. septembra (TASR) – V najbližšom okolí amerického prezidenta Donalda Trumpa sa počas prvých takmer ôsmich mesiacov vystriedalo viacero ľudí. Napríklad vo funkcii riaditeľa komunikácie Bieleho domu je už tretia osoba. Kde sú a čo robia všetci tí odídenci? Pozrela sa na to spravodajská televízia Fox News.uviedla televízia.Bývalý hlavný stratég Bieleho domu a ultrakonzervatívec Steve Banon sa vrátil tam, odkiaľ prišiel – do populistického spravodajského portálu Breitbart News.povedal Banon po svojom augustovom odchode z administratívy.Zvonka a cez médiá naďalej podporuje Trumpa aj jeho exporadca pre boj proti terorizmu Sebastian Gorka. Tento ultrakonzervatívec a kritik tradičných médií tiež prišiel do Bieleho domu z Breitbart News.Ďalším odpadlíkom z administratívy je bývalý riaditeľ Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) James Comey, ktorý má tento semester začať vyučovať na vysokých školách.Najkratšie – desať dní - vydržal u Trumpa riaditeľ Bieleho domu pre komunikáciu Anthony Scaramucci. Odvtedy je pomerne aktívny v sociálnych médiách, kde zverejňuje aj karikatúry zosmiešňujúce jeho rekordne krátke pôsobenie u prezidenta. Objavuje sa tiež ako hosť v televíznych reláciách, podpísal bližšie nešpecifikovanú zmluvu s hollywoodskym publicistom a vystúpiť má i na univerzitnej konferencii.Michael Flynn, bývalý Trumpov poradca pre národnú bezpečnosť, ktorý skončil už vo februári, je odvtedy podľa informácií Fox News zahraničným agentom ministerstva spravodlivosti.Na verejnosti najznámejším bol hovorca Bieleho domu Sean Spicer. Funkcie sa vzdal po príchode Anthonyho Scaramucciho, ktorý tam napokon vydržal len desať dní. Médiá sa potom Spicera pýtali, či sa do Bieleho nevráti. Jeho odpovedať znela "nie". Potom dostal pozvánku na účinkovanie v televíznej tanečnej šou, no pre zaneprázdnenosť sa ospravedlnil.Tento mesiac oznámil, že sa stal prednášajúcim medzinárodnej organizácie hovorcov a rečníkov. Na sociálnej sieti Twitter aj on podporuje Donalda Trumpa.