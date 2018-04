Kambodža deportovala do Číny ľudí podozrivých z internetového podvodu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Phnom Pénh 11. apríla (TASR) - Z Kambodže deportovali v stredu do Číny takmer 100 čínskych občanov, ktorí sú podozriví z toho, že sa dopustili internetových podvodov. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na vysokého predstaviteľa tamojšieho ministerstva vnútra.Dvoma lietadlami, ktoré zabezpečila čínska vláda, deportovali z kambodžskej metropoly celkovo 89 podozrivých vrátane 15 žien. Nemenovaný predstaviteľ kambodžského ministerstva vnútra uviedol, že členovia tejto skupiny prostredníctvom sociálnych sietí kontaktovali ženy v Číne. Tie im poslali svoje nahé či erotické fotografie. Podvodníci neskôr ženy vydierali s tým, že ak im nepošlú peniaze, ich fotografie zverejnia na internete. Podozrivých zatkla kambodžská polícia v marci.K internetovým podvodom, ktoré zo zahraničia uskutočňujú čínske gangy zamerané najmä na Číňanov, dochádza v celej juhovýchodnej Ázii. Od roku 2012 Kambodža do Číny deportovala už najmenej 1000 čínskych a taiwanských občanov zapletených do týchto podvodov.