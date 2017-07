Kamčatku zasiahlo zemetrasenie si silou 7,7. Hrozilo aj cunami

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva/Vladivostok/Washington 18. júla (TASR) - Silné zemetrasenie s magnitúdou 7,7 zasiahlo v noci nadnes sever Tichého oceána medzi západným koncom Aleutských ostrovov a ruským polostrovom Kamčatka. Oznámila to americká geologická služba USGS.Zemetrasenie bolo zaznamenané dnes o 01.34 h SELČ. Jeho hypocentrum sa podľa USGS nachádzalo v hĺbke 11,7 kilometra približne 145 kilometrov juhovýchodne od ruského Beringovho ostrova a 302 kilometrov severozápadne od ostrova Attu, ktorý je súčasťou súostrovia Aleuty.Geofyzikálna služba Ruskej akadémie vied lokalizovala hypocentrum do hĺbky 30 kilometrov.Po hlavnom otrase nasledovalo viacero menších, z ktorých niekoľko prekročilo magnitúdu 5,0.Pacifické centrum PTWC vydávajúce varovania pred prívalovými vlnami cunami upozornilo, že sa môžu vyskytnúť vo vzdialenosti do 300 kilometrov od epicentra zemetrasenia.Úrady Severokurilského okresu ležiaceho v Sachalinskej oblasti na ruskom Ďalekom východe vyzvali podľa agentúry RIA Novosti obyvateľov, aby okamžite opustili pobrežie a našli si útočisko vo výške 30-40 metrov nad hladinou mora.Všetky výstrahy pred cunami boli zrušené do dvoch hodín od vydania. Malé cunami bolo podľa amerického National Tsunami Warning Center zaznamenané len na ostrove Shemya v Aleutách. Pobrežné oblasti v celom Tichomorí však môžu zaznamenať menšie výkyvy hladiny mora ešte niekoľko hodín po zemetrasení.Nepredpokladá sa, že otrasy spôsobili škody alebo obete na životoch, keďže ostrovy najbližšie k epicentru - Attu a Beringov - sú riedko osídlené. Na ostrove Attu sa nachádza aj základňa americkej armády, ktorá bola uzavretá v roku 2010.