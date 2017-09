Kamenár chce vytvoriť zo skalných obrov kamenný orchester

Trúbiaci kameň, ktorý už stáročia púta pozornosť návštevníkov obce Sucháň v okrese Veľký Krtíš, má odteraz svojho mladšieho brata. Tzv. fúkací kameň v Dolnej Bzovej ale na rozdiel od suchánskeho prírodného výtvoru zhotovil miestny kamenár Ján Samaš, ako umelecké dielo. Foto: TASR - Jozef Poliak Foto: TASR - Jozef Poliak

Dolná Bzová 12. septembra (TASR) - Trúbiaci kameň, ktorý už stáročia púta pozornosť návštevníkov obce Sucháň v okrese Veľký Krtíš, má odteraz svojho mladšieho brata. Tzv. fúkací kameň v Dolnej Bzovej ale na rozdiel od suchánskeho prírodného výtvoru zhotovil miestny kamenár Ján Samaš, ako umelecké dielo.Ako majster uviedol pre TASR, fúkací kameň nebude len jeden.povedal.Takmer tri tony vážiaci andezit priviezol Samaš do dediny už pred rokmi z neďalekého potoka, kam sa skotúľal zo svahu kopca - v minulosti činnej sopky. Kameň v kamenárskej dielni len postupne premenil na originálny hudobný nástroj. Každý, kto chce vylúdiť jedinečný tón, musí poriadne fúknuť do otvoru v ňom. Nadšenci, ktorí to už vyskúšali, vravia, že zvuk je podobný tomu, ktorý vydáva alpský roh.Ako hovorí sám autor, v skale je okrem otvoru v tvare úst miesto aj pre nos a ruku, kde sú navyše vyvŕtané aj ďalšie otvory pre prsty, ktoré tak dávajú možnosť meniť tón.pripomenul.