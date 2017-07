Kamenár veľa príležitostí v Poľsku nedostával. Posilní maďarský Vasas

Na snímke brankár Ľubomír Kamenár , ktorý sa v tejto sezóne prvýkrát predstavil v drese Spartaku Trnava. Foto: TASR/Peter Kollár Foto: TASR/Peter Kollár

Budapešť 4. júla (TASR) - Slovenský futbalový brankár Ľuboš Kamenár sa na tri roky upísal maďarskému klubu Vasas FC.Tridsaťročný brankár naposledy pôsobil v poľskom klube Slask Vroclav, v ktorom však nedostal veľa príležitostí. Kamenár je odchovanec trnavského futbalu, počas kariéry pôsobil v Petržalke, s ktorou v roku 2008 získal double. V roku 2009 sa dostal do francúzskeho Nantes, ďalej pôsobil v Turecku a v Česku. V roku 2012 sa dostal do Celticu Glasgow, potom zamieril do maďarského ETO Győr, ktorý však skrachoval.povedal pre klubový web prezident Vasasu Miklós Vancsa.Mužstvo Vasasu v minulej sezóne skončilo na štvrtej priečke, po jesennej časti bolo pritom na čele tabuľky ligovej tabuľky. V tomto ročníku štartuje v 1. predkole Európskej Ligy, v prvom meraní síl prehral Vasas na pôde izraelského Beitaru Jeruzalem 3:4.