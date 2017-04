Kamenné obchody v USA zažívajú krízu, stovky z nich zatvárajú

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 23. apríla (TASR) – Americký predajca dámskej módy Bebe tento týždeň oznámil, že do konca mája zatvorí všetky svoje "kamenné" obchody. Zďaleka nie je jediný. Kamenné obchody v Spojených štátoch zažívajú krízu.uviedla spravodajská televízia CNN.Bebe má 168 predajní v USA a Kanade. Zatiaľ nezverejnil, či ako predajca končí úplne, alebo či bude pokračovať ako online predajca. Práve nákupy cez internet sú príčinou poklesu tržieb, ktorý zažívajú kamenné obchody v Spojených štátoch.uviedla CNN.Macy's, JCPenny a Sears sú obchodné domy predávajúce všetko od oblečenia cez domáce potreby po elektroniku. Často sú súčasťou nákupných centier, niekedy majú budovu samostatne. JP Penny má v nasledujúcich mesiacoch zatvoriť 140 obchodov, Sears 150 a Macy's 68.Stovky obchodov zatvára aj predajca obuvi Payless ShoeSource. Všetky svoje obchody už zatvoril predajca oblečenia The Limited a urobiť tak má aj American Apparel, ktorý už dvakrát vyhlásil bankrot. Bankrot a zánik postihol aj predajcu športového oblečenia a potrieb Sports Authority.Podľa maklérskej firmy Credit Suisse môže v tomto roku v USA zatvoriť svoje dvere až 8600 kamenných obchodov. Prekonalo by to rok 2008, keď v dôsledku hospodárskej krízy skončilo 6163 obchodov. Vlani bolo zatvorených 2056 obchodov, predvlani 5077." dodala CNN.