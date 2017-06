Kamerun remizoval na Pohári konfederácii s Austrália

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

B-skupina - 2. kolo:



Kamerun - Austrália 1:1 (1:0)

Góly: 45.+ Anguissa - 60. Milligan (11 m), ŽK: Siani, Mabouka - Wright. Rozhodoval: Mažič (Srb.)



Kamerun: Ondoa – Mabouka, Ngadeu, Teikeu, C. Fai – Djoum, Siani, Zambo Anguissa – Bassogog, Aboubakar, Moukandjo (77. Toko)

Austrália: Ryan – Degenek, Sainsbury, B. Wright – Leckie, R. Kruse (65. Troisi), Milligan, Gersbach – Rogič (79. Irvine), Mooy – Jurič (70. Cahill)

Tabuľka B-skupiny:



1. Čile 1 1 0 0 2:0 3

2. Nemecko 1 1 0 0 3:2 3

3. Austrália 2 0 1 1 3:4 1

4. Kamerun 2 0 1 1 1:3 1

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Petrohrad 22. júna (TASR) - Futbalisti Kamerunu remizovali vo svojom druhom zápase v B-skupine Pohára konfederácií FIFA s Austráliou 1:1. Kamerunčania išli do vedenia gólom Anguissu v nadstavenom čase prvého polčasu, no v druhom dejstve Milligan vyrovnal z penalty na konečných 1:1. Obe mužstvá majú po dvoch odohratých zápasoch na konte jeden bod, no v tabuľke sú na tom o skóre lepšie Austrálčania.Hráči Kamerunu nastúpia na ďalší zápas v nedeľu 25. júna od 17.00 SELČ v Soči proti Nemecku, Austrálčania budú hrať súbežne v Moskve proti Čile.Vzájomný zápas tímov, ktoré prehrali svoj prvý duel na turnaji, začal veľmi opatrne. Na zaujímavé situácie diváci museli počkať do 20. minúty. V nej najskôr Kamerunčan Bassong technickou strelou z priameho kopu neprekvapil brankára Ryana a krátko na to na opačnej strane Jurič tesne nedosiahol na loptu v nádejnom protiútoku Austrálčanov. Nasledujúce minúty priniesli vyrovnaný súboj, ktorý mohol na stranu Austrálie nakloniť Leckie. V 32. minúte však vystrelil z voleja v šestnástke vysoko nad bránku. Kamerunčania postupne prevzali iniciatívu a snažili sa o vedúci gól. Keď sa už zdalo, že prvý polčas skončí bez gólov, vyšla Kamerunčanom akcia na hranici ofsajdu, v ktorej Anguissa preloboval Ryana - 1:0.Austrálčania mohli vyrovnať krátko po zmene strán, Jurič však v nádejnej pozícii v pokutovom území prestrelil. Kamerunčana Aboubakara mohla veľmi mrzieť situácia z 57. minúty, keď vo výbornej pozícii prestrelil bránku. Na opačnej strane totiž o chvíľu neskôr Mabouka fauloval Gersbacha a Milligan z penalty vyrovnal - 1:1. Kamerunčania sa snažili získať späť stratený náskok ale šance Aboubakara v 65. resp. 78. minúte zostali nevyužité.