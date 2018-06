Kamery pri zásahoch polície by chcel rezort vnútra používať v r. 2019

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 20. júna (TASR) – Ministerstvo vnútra (MV) SR robí všetko pre to, aby boli kamery počas policajných zásahov v ostrej prevádzke v prvej polovici roka 2019. Tlačový odbor ministerstva vnútra tak reagoval na žiadosť verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej. Tá v liste žiadala šéfku rezortu Denisu Sakovú (Smer-SD), aby bezodkladne zaviedla kamerové systémy pri zásahoch polície.Ako prvá by mala byť záznamovým zariadením vybavená poriadková polícia. Tá je podľa ministerstva vnútra službou prvého kontaktu s občanom. Sú to predovšetkým policajti na obvodných oddeleniach a pohotovostné motorizované jednotky.uviedol tlačový odbor. Záznamové zariadenia budú podľa rezortu určené najmä na monitorovanie a záznam služobných činností policajtov v kontakte s verejnosťou.informoval rezort.Ako uviedlo ministerstvo,. Policajný zbor SR tak podľa MV očakáva, že používanie kamier, ako to vyplýva zo skúseností v zahraničí, prispeje k prehĺbeniu dôvery obyvateľov a návštevníkov Slovenska k polícii.Ombudsmanka v utorok 19. júna poslala Sakovej list, v ktorom ju okrem iného upozornila, že ani po piatich rokoch od razie v osade Budulovská v Moldave nad Bodvou nie sú prijaté opatrenia navrhované ešte v roku 2013. Jedným z nich bolo práve používanie kamier pri zásahoch polície. Preto ombudsmanka v liste šéfku rezortu vyzvala, abyNa prijatie opatrenia, ktoré má viesť k odstráneniu porušovania ľudských práv zo strany polície, upozorňovala ešte predchádzajúca ombudsmanka Jana Dubovcová. Urobila tak po preskúmaní zásahu v osade Budulovská.poznamenala poradkyňa pre médiá a komunikáciu Kancelárie verejnej ochrankyne práv Michaela Pavelková.Na piate výročie od zásahu polície v Moldave nad Bodvou upozorňuje aj skupina viacerých mimovládnych organizácií, ako napríklad Aliancia Fair-play, Nadácia Pontis či Via Iuris. Ako sa píše v ich výzve,. Mimovládne organizácie preto žiadajú zodpovedné inštitúcie, aby zabezpečili nápravu, prijali systémové opatrenia, ktoré zabránia opakovaniu neprijateľných postupov, zabezpečia nezávislé prešetrenie zlyhaní polície a vyvodenie dôsledkov.Polícia v osade Budulovská v Moldave nad Bodvou zasiahla 19. júna 2013. Akcia bola podľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru Košice - okolie plánovaná a zameraná na pátranie po hľadaných osobách a veciach. Odmietla pritom, že by policajti konali brutálne.Podľa občianskeho združenia ETP Slovensko, ktoré v komunitnom centre v rómskej osade poskytuje sociálne služby, pri zásahu tzv. kukláčov došlo k zraneniam viacerých ľudí, vrátane detí. Polícia po zásahu predviedla na výsluch 15 osôb, dve osoby obvinila z útoku na verejného činiteľa.