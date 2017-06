Kamión s vysypaným drevom zablokoval premávku na R1 pri Novej Bani

Ilustračné foto. Foto: TASR/KR HaZZ Trenčín Foto: TASR/KR HaZZ Trenčín

Nová Baňa 27. júna (TASR) - Zranenia vodičov dvoch kamiónov sú dôsledkom dopravnej nehody, ku ktorej došlo v noci nadnes na rýchlostnej ceste R1 medzi Novou Baňou a Žarnovicou. Po nehode ostal úsek na niekoľko hodín neprejazdný a polícia odkláňala autá na starú cestu.Ako pre TASR uviedla banskobystrická policajná hovorkyňa Petra Kováčiková, k nehode došlo po tom, ako 26-ročný vodič jazdnej súpravy naloženej drevom pravdepodobne v dôsledku mikrospánku narazil do stredových zvodidiel. Súprava sa tak stala neovládateľná a došlo k jej prevráteniu do protismernej časti R1.uviedla hovorkyňa. Do havarovaných vozidiel navyše ešte následne narazilo osobné auto VW Caddy prichádzajúce v smere od Žarnovice na Novú Baňu.doplnila hovorkyňa.