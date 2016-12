Kamióny majú počas sviatkov zakázaný vstup do centra Ríma

Taliansky vojak hliadkuje pred Koloseom 14. novembra 2015 v Ríme. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 24. decembra (TASR) - Nákladné vozidlá majú počas vianočných sviatkov zakázaný vstup do centra talianskej metropole Rím. Takéto bezpečnostné opatrenie, o ktorom v piatok informovala tamojšia starostka Virginia Raggiová, platí od dnešného dňa až do 26. decembra a následne od 31. decembra do 6. januára.Výnimky však v rámci neho dostali dodávky jedla, pošty, liekov či peňazí, ktoré budú doručovať kamióny s hmotnosťou do 3,5 tony, spresnila Raggiovej kancelária.Bezpečnostné opatrenie prijalo vedenie Ríma na základe odporúčaní od miestnej polície. Rozhodlo sa tak len štyri dni po pondelňajšom útoku kamiónom na vianočné trhy v Berlíne, ktorý si vyžiadal 12 mŕtvych a desiatky zranených, a ktorého predpokladaný páchateľ bol usmrtený v piatok nadránom pri prestrelke s talianskymi policajtmi na predmestí Milána.Rímska polícia sa teraz zasadzuje tiež o posilnenie hliadok na potravinárskych trhoch, ktorých je v Ríme dovedna približne 350.Vedenie Ríma zároveň v rámci posilnených bezpečnostných opatrení zakázalo aj silvestrovské používanie zábavnej pyrotechniky. Vyhlášku v tejto veci, platnú v čase od 29. decembra až do 1. januára, podpísala vo štvrtok starostka Raggiová.