Kampaň do VÚC je v plnom prúde, kandidáti môžu minúť tisíce eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. októbra (TASR) – Kampaň pred novembrovými voľbami do vyšších územných celkov (VÚC) je v plnom prúde. Kandidáti na predsedov samosprávnych krajov či krajských poslancov na ňu môžu minúť tisíce eur. Musia ich uvádzať na transparentnom účte.Kandidáti na predsedov krajov môžu minúť na predvolebnú kampaň najviac 250.000 eur. Ak kampaň vedie politická strana alebo hnutie, tie môžu minúť maximálne 500.000 eur. Kampaň môže viesť aj tretia strana, ktorá musí byť zapísaná v Zozname tretích strán. Použiť môže najviac 25.000 eur. Limity definuje zákon o volebnej kampani. Za jeho porušenie hrozia tisícové pokuty.Zákon tiež prikazuje, aby peniaze na kampaň išli cez transparentný účet, údaje na ňom musia byť prístupné tretím osobám. Do nákladov na kampaň sa započítavajú aj prostriedky vynaložené na propagáciu tri mesiace pred vyhlásením volieb. Právna norma hovorí aj o ďalších podmienkach.Zároveň určuje pravidlá pre kampaň vedenú tretími stranami. Treťou stranou môže byť fyzická osoba, podnikateľ alebo firma, ktorá je zaevidovaná Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Tretia strana môže začať volebnú kampaň podľa zákona až po tom, čo je zverejnená v Zozname tretích strán.Volebná kampaň je akákoľvek činnosť politickej strany, hnutia, koalície politických strán a hnutí, kandidátov a tretích strán, za ktorú sa obvykle platí úhrada, smerujúca k propagácii ich činnosti, cieľov a programu za účelom získania volenej funkcie. Rozumie sa tým činnosť v prospech aj v neprospech uvedených subjektov.Krajské voľby budú v sobotu 4. novembra. Predsedov a poslancov ôsmich samosprávnych krajov si budeme na Slovensku voliť piatykrát. Doteraz sme volili v rokoch 2001, 2005, 2009 a 2013. Prvýkrát bude voľba predsedov krajov jednokolová, doteraz sa volili v dvoch kolách. Za predsedu bude zvolený kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov.Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne.