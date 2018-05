Kampaň #EUandME chce mladým priblížiť výhody EÚ

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 10. mája (TASR) - Cieľom kampane #EUandME je vytvoriť priestor na diskusiu s mladými Európanmi o vplyve EÚ na ich každodenný život. Jej súčasťou je päť krátkych filmov, ktoré ukazujú príklady tohto vplyvu. Mladí režiséri sa zároveň môžu zapojiť do súťaže o získanie grantu na nakrútenie ďalších krátkych filmov.Úlohou súťažiacich režisérov bude natočiť film, ktorý rozpovie príbeh o prínose EÚ do života ľudí. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je odoslanie písomnej verzie obsahu deja a video natočené prostredníctvom smartfónu, v ktorom jednotliví režiséri vysvetlia, čo ich inšpirovalo film natočiť. Finalistov vyberie porota zložená z režisérov, o piatich víťazoch rozhodne verejnosť hlasovaním.Všetkých desať filmov – päť od profesionálnych režisérov a päť od mladých režisérov bude zverejnených aj na webovej stránke https://europa.eu/euandme/sk/. Na tej tiež postupne pribudnú aj príbehy z reálneho života spolu s rôznymi faktami, číslami a ďalšími zaujímavosťami.Celoeurópska kampaň #EUandME potrvá 18 mesiacov. Pre Slovensko kampaň oficiálne spustil podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič počas osláv Dňa Európy 9. mája.