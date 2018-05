Kampaň Leave.EU dostala pokutu od volebnej komisie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 11. mája (TASR) - Britská volebná komisia udelila v piatok pokutu vo výške 70.000 libier (79.000 eur) kampani za vystúpenie Británie z EÚ.Ako dôvod pre vyrubenie pokuty pre kampaň Leave.EU komisia uviedla chybné údaje o výdavkoch v období pred referendom o brexite. Spoluzakladateľ Leave.EU Arron Banks označil rozhodnutie volebnej komisie za politicky motivovaný útok, informovala spravodajská stanica BBC.Hnutie Leave.EU vzniklo v roku 2015 a má podporu lídra britských euroskeptikov Nigela Faragea. Jeho reklamná kampaň, najmä na sociálnych sieťach, mala rozhodujúci vplyv na rozhodovanie britských voličov.Volebná komisia však konštatovala, že Leave.EU uviedla chybné informácie o tom, akú sumu minula za kampaň na podporu brexitu. Zistilo sa, že do konečnej správy nebola zahrnutá čiastka 77.000 libier, ktorou by prekročila limit stanovený na výdavky.Komisia uviedla, že má všetky dôvody domnievať sa, že v tejto veci došlo k spáchaniu trestného činu. Meno zodpovednej osoby oznámila komisia polícii. Podľa agentúry AP ide o výkonnú riaditeľku Leave.EU Liz Bilneyovú. Člen komisie Bob Posner vysvetlil, že zistené skutočnosti sú vážnym porušením zákona.Volebná komisia však naopak nezistila žiadne pochybenie ohľadom kontaktov medzi Leave.EU a poradenskou spoločnosťou Cambridge Analytica, obvinenou zo zhromažďovania a zneužívania osobných údajov viac ako 90 miliónov používateľov Facebooku na politické ciele. Komisia dospela k záveru, že ich spolupráca sa od prvotného kontaktu ďalej nerozvíjala.V referende, ktoré sa v Británii konalo 23. júna 2016, sa napokon za vystúpenie Británie z EÚ vyslovilo 51,9 percenta voličov. Spojené kráľovstvo by malo EÚ opustiť 29. marca 2019.Leave.EU aj po referende zostalo veľmi aktívne na britskej politickej scéne, pričom bojuje najmä za tzv. tvrdý brexit.