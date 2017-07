Kampaň Na kolesách proti rakovine vyvrcholí pod Smolenickým zámkom

Smolenický hrad, ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Smolenice 31. júla (TASR) - Už tradične je jedným z vrcholov kampane Na kolesách proti rakovine koncert v Smoleniciach. Tohtoročný sa uskutoční v nedeľu 6. augusta na lúke pod Smolenickým zámkom s bohatým programom. Počas jeho trvania bude prebiehať verejná zbierka pre Nadáciu Výskum rakoviny. Výnos pôjde na zakúpenie laminárneho boxu pre sterilnú prácu pri analýze zmien v nádorových bunkách. Cena jedného zariadenia je do 12.000 eur.Starosta obce Anton Chrvala v spolupráci s producentom koncertu Pavlom Šindlerom pozvali na vystúpenie desiatky umelcov všetkých žánrov, ktorých spája jedno - ochota dobročinne, bez nároku na honorár podporiť boj proti rakovine, prispieť k úspechu verejnej zbierky.Program odštartuje bubnovaním súbor Campana batucada. A potom sa od 14. do 22. hodiny budú na dvoch pódiách striedať účinkujúci ako Nora Blahová, Aďka a psík Orrin, Anka Repková, duo Lapaji, tanečná skupina Oriental Essence, Dominika Mirgová, VIP Crew, Palo Drapák, Funny Fellows, Gladiator a ďalší.Kampaň Na kolesách proti rakovine možno podporiť aj odoslaním darcovskej SMS s textom DMS KOLESA na číslo 877 u mobilných operátorov O2, Orange a Telekom. Správa je spoplatnená sumou dve eurá, na účet nadácie ide 96 percent z každej DMS.Kolesá proti rakovine rozkrútila Nadácia Výskum rakoviny v roku 2003 pod záštitou paralympijského víťaza v cyklistickom šprinte, onkologického pacienta Radovana Kaufmana (Sydney, 2000). Ten počas prvého ročníka podľahol rakovine, ale jeho meno sa stalo symbolom kampane. V ďalších rokoch, až do roku 2015, prevzal "taktovku" nad kampaňou Slovenský paralympijský výbor. Aj v aktuálnom 15. ročníku zostáva cieľom pomoc onkologickým pacientom, rozširovanie osvety o výskume, prevencii, liečbe rakoviny a zdravom životnom štýle.Patrónkou tohto ročníka kampane je mnohonásobná paralympijská víťazka, svetová rekordérka v streľbe Veronika Vadovičová. Informoval manažér nadácie Ján Juráš.