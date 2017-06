Kampaň Na kolesách proti rakovine zavíta do Bojníc

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Baumann Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Baumann

Bojnice 7. júna (TASR) - Vo svojom 15. ročníku zavíta kampaň Na kolesách proti rakovine aj do Bojníc, a to 16. júna. Jej súčasťou bude okrem hlavných aktivít i verejná zbierka, do ktorej sa od 12. júna zapoja viaceré organizácie v meste, informoval dnes TASR Ján Juráš, manažér Nadácie Výskum Rakoviny, ktorá kampaň organizuje."Program akcie Na kolesách proti rakovine v Bojniciach odštartujeme 16. júna na Hurbanovom námestí o 16.00 h zvučkou kampane. Účastníkov podujatia prídu podporiť a potešiť svojím nádherným spevom aj sólisti Veľkého zboru donských kozákov a kapela Pell-Mell 59 z Drietomy pri Trenčíne. Svoje umenie predvedie aj majster sveta v cykolotriale Ján Kočiš," priblížil Juráš. Vyvrcholením programu však podľa neho budú symbolické jazdy, a to takzvaná veľká na bicykloch ulicami Bojníc a malá okolo Hurbanovho námestia. "Očakávame nielen klasické bicykle, korčule, skejtbordy, ale aj trojkolky, odrážadlá, kolobežky, detské kočíky, fúriky, mimoriadne budú vítaní naši hendikepovaní spoluobčania na vozíkoch," doplnil Juráš. Na podujatí uvíta nadácia spolu s mestom aj patrónku 15. ročníka kampane, mnohonásobnú paralympijskú víťazku, majsterku sveta a rekordérku v streľbe Veroniku Vadovičovú.Po celý týždeň, od 12. júna, bude prebiehať v Bojniciach aj zbierka pre Nadáciu Výskum Rakoviny s predajom jej propagačných vecí. Do jej organizovania sa podľa manažéra nadácie viaceré organizácie zapájajú po prvý raz v 15-ročnej histórii. Verejnosť bude môcť prispieť na mestskom úrade, v kultúrnom centre, mestskej knižnici, nemocnici, infocentre, kúpeľoch, hoteli Športcentrum a Hoteli Pod zámkom.Podporiť ciele kampane Na kolesách proti rakovine môže verejnosť aj odoslaním darcovskej sms s textom DMS KOLESA na číslo 877 u mobilných operátorov O2, Orange a Telekom. Správa je spoplatnená sumou vo výške dvoch eur, na účet nadácie poputuje 96 percent z každej darcovskej sms. "Výnos zbierky poslúži na zakúpenie laminárneho boxu pre sterilnú prácu pri analýze zmien v nádorových bunkách a experimentoch zameraných na najmodernejšie spôsoby liečby s využitím progresívnych prístupov z oblasti nanomedicíny. Cena jedného zariadenia je 12.000 eur," uzavrel Juráš.