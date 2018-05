Kampaň s názvom #pretozetitohovorim, #becauseIsayso

Hypertenzia predstavuje nepriaznivý dopad pre starších i mladých!

BRATISLAVA 10. mája 2018 (WBN/PR) - Pamätáte si ako nám rodičia zvykli hovoriť čo máme robiť?Zvykli nám radiť, ako sa správať, alebo čo by sme mali robiť pre vlastné dobro. Keď sme sa spýtali: „Ale prečo?“, odpoveď znela: „Pretože ti to hovorím.“Teraz je rad na nás!Povzbuďme k prevencii zdravia našich rodičov - povedzme im, aby si dali odmerať krvný tlak, pretože chceme, aby s nami boli čo najdlhšie. Poďme im príkladom.Hypertenzia patrí medzi novodobú epidémiu, je označovaná ako tiché ochorenie bez príznakov a postihuje viac ako 40% dospelých vo veku už od 25 rokov. Je bežným ochorením a dokonca až polovica pacientov s vysokým krvným tlakom môže byť nediagnostikovaná. Ak sa cielene nesleduje a nelieči, stáva sa problémom aj pre mladších i starších ľudí a je obrovskou ekonomickou i sociálnou záťažou.Hypertenziu definujeme ako zvýšený krvný tlak a vyskytuje sa vtedy, keď sú cievy trvalo pod zvýšeným tlakom. O vysokom krvnom tlaku hovoríme už pri hodnotách od 140 mmHg. Čím je tlak krvi vyšší tým závažnejšie riziká hrozia. Každý vzostup TK o 20/10 mmHg zvyšuje riziko kardiovaskulárnej mortality dvojnásobne. Celkovo postihuje 2 z 5 mužov alebo žien, pritom muži môžu mať mierne zvýšené riziko vzniku. Patrí medzi najdôležitejšiu príčinu vzniku kardiovaskulárnych ochorení a výskytu mŕtvice na celom svete.Dôvodom môže byť rodinná predispozícia, ale aj zlý životný štýl. Stáva sa už problémom aj pre mladších ľudí. Mladí ľudia zároveň príznaky vysokého krvného tlaku nepoznajú, pripisujú ich stresu a iným diagnózam. Podceňujú aj kontrolu svojho krvného tlaku - ak si ho aj zmerajú a zistia vysokú hodnotu, považujú ju za náhodu, nie za ochorenie.Medzi najčastejšie rizikové faktory hypertenzie zaraďujeme: vek, pohlavie, nadmerné užívanie alkoholu, nedostatočnú fyzickú aktivitu, nadváhu a obezitu, vysoký príjem soli a stres.Pravidelná kontrola a meranie krvného tlaku je jediný spôsob ako môžeme ochorenie diagnostikovať. Je to pritom veľmi jednoduché a rýchle. Detekciou vieme zistiť aktuálny stav a zvládať, či dokonca znížiť kardiovaskulárne riziko.Pokiaľ sa vysoký krvný tlak nelieči, môže sa prejaviť až cievnou príhodou vo forme mozgovej porážky alebo srdcového infarktu či vážnym poškodením obličiek. Vysoký krvný tlak sa nededí, skutočne sa však objavuje v určitých rodinách. Ak trpíte vysokým tlakom, je nevyhnutné začať sa liečiť a v liečbe pokračovať aj pri dosahovaní cieľových hodnôt. Viac ako 75 % pacientov potrebuje na dosiahnutie cieľových hodnôt tlaku kombinovanú liečbu. Ak pacienti potrebujú viacero liekov, zvyčajne liečbu nedodržiavajú správne, upravujú si dávkovanie, alebo niektorý z liekov prestanú brať úplne. Prerušenie liečby pri hypertenzii je však nebezpečné a môže ohroziť ich život. Už vynechanie jednej dávky môže spôsobiť nekontrolované prudké zvýšenie tlaku krvi. Riešením môžu byť napríklad fixné kombinácie - spojenie dvoch alebo troch liečiv v jednej tabletke. Majú viacero výhod - znižuje sa počet užívaných tabliet a zvyšuje sa tak ochota pacientov liečiť sa a zároveň sa zlepšuje kontrola tlaku krvi čím stúpa efektivita liečby. Práve to sú hlavné dôvody, pre ktoré by si mal každý dospelý človek kontrolovať tlak.sa preto tento rok zapojila do celosvetového pilotného projektu s názvomzameraného na prevenciu a kontrolu vysokého krvného tlaku. Celosvetovo je máj mesiacom povedomia o hypertenzii a počas celého mesiaca sa budú dať na vybraných miestach po celom svete realizovať bezplatné merania krvného tlaku.Dôležitým prvkom v tejto kampani je, že iniciatíva starostlivosti sa otočí. Deti vyzvú svojich rodičov k prevencii a kontrole vysokého krvného tlaku. Odporučia svojim rodičom správnu a včasnú starostlivosť o svoje zdravie a vyzdvihnú dôležitosť prevencie. Nestačí však rodičom povedať „choď si skontrolovať svoj krvný tlak, pretože ti to hovorím“, treba im aj trpezlivo vysvetľovať dôvody, pre ktoré je prevencia a liečba vysokého krvného tlaku nutná.Dohliadnite na svojich rodičov a spoločne s nimi absolvujte bezplatné meranie hladiny krvného tlaku už 17.5.2018.International Society of HypertensionSlovenská hypertenziologická spoločnosťSlovenská kardiologická spoločnosťSlovenská lekárnická komoraSlovenská internistická spoločnosťSlovenská nadácia srdcaSlovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstvaBenu lekáreňApotheke lekárneServier Servier Slovensko s.r.o