Kampaň Say No!: Proti online sexuálnemu vydieraniu bojuje aj polícia

Bratislava 24. júla (TASR) - Slovenská polícia sa zapojila do kampane Say No!, ktorou Europol reaguje na rozmáhajúci sa fenomén sexuálneho vydierania na internete. TASR o tom dnes informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.Deti a mládež totiž čoraz častejšie využívajú online prostredie na komunikáciu a vytváranie medziľudských vzťahov. Na internete pritom trávia najmä počas letných prázdnin o čosi viac času. Je to síce prirodzená súčasť ich rozvoja, podľa polície je však zároveň potrebné vystríhať ich pred možnými hrozbami, prípadne im poskytnúť dostatočnú podporu a pomoc v prípade, keď sa deje niečo nezákonné.upozorňuje polícia. Najmä v zahraničí totiž pribúda prípadov, keď páchatelia od obetí vylákajú intímne fotografie alebo videá a žiadajú od nich ďalšie alebo peniaze. V opačnom prípade sa im vyhrážajú, že predmetné fotografie alebo videá zverejnia.Polícia v tejto súvislosti odporúča, aby obeť neposielala páchateľom žiadne ďalšie fotografie alebo videá a aby nič neplatila. Okamžite by mala prerušiť akúkoľvek komunikáciu a zablokovať páchateľa, ale taktiež uchovať celú online komunikáciu a obrátiť sa na políciu. O tom, čo sa môže stať a ako treba postupovať, pojednáva aj video https://youtu.be/2TkuuHnQE_U , ktoré na oficiálnej facebookovej stránke polície videlo za šesť dní takmer milión návštevníkov.