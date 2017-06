Kampane pred voľbami vo Francúzsku boli agresívne

Francúzsky prezident Emmanuel Macron zdraví priaznivcov po príchode do miesta svojho bydliska mesta Le Touguet na severe Francúzska, kde odvolil 11. júna 2017, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 16. júna (TASR) - Kampane pred prezidentskými a parlamentnými voľbami vo Francúzsku boli tento rok poznačené sériou fyzických útokov voči viacerým kandidátom, konštatovala dnes vo svojom vysielaní francúzska spravodajská televízia BFMTV.Terčom zatiaľ posledného z týchto útokov sa vo štvrtok stala kandidátka pravicových Republikánov (LR) Nathalie Kosciusková-Morizetová, ktorú napadol neznámy muž na trhu v 5. parížskom obvode, kde rozdávala svoje predvolebné letáky.Muž vo veku 50-60 rokov jej najprv začal nadávať a chcel aj udrieť zvitkom letákov do tváre. Poslankyňa sa bránila, stratila rovnováhu a spadla, pričom si udrela hlavu a stratila vedomie.Mužovi sa podarilo z miesta činu ujsť. Ženu previezli do nemocnice, kde ju nechali na noc pozorovanie. Jej štáb podal vo veci útoku trestné oznámenie. Po páchateľovi polícia pátra.BFMTV pripomenula, že fyzický útok počas kampane pred nedávnymi prezidentskými voľbami zažil aj neúspešný kandidát Manuel Valls, ktorému nespokojný občan mesta Lamballe dal facku. Valls čelil koncom vlaňajšieho roka v Štrasburgu aj útoku múkou.Podobného "prijatia" sa počas predvolebnej kampane v Štrasburgu dostalo aj prezidentskému kandidátovi Republikánov Francoisovi Fillonovi. Ten vtedy vyhlásil: "Dúfam, že tá múka bola aspoň francúzska".Na súčasného prezidenta Emmanuela Macrona hádzali v marci slepačie vajcia, keď zavítal na tradičný poľnohospodársky veľtrh v Paríži. Nestalo sa mu to pritom prvý raz: ešte ako minister hospodárstva čelil takémuto útoku aj vlani počas návštevy pošty na parížskom predmestí Montreuil.Skutočnosť, že kampane pred oboma kolami prezidentských i parlamentných volieb vo Francúzsku sprevádzali konflikty a napätie, si politológovia vysvetľujú aj zmiešanými pocitmi občanov a ich nedôverou v politikov, pričom situáciu ešte viac zhoršila medializácia ich politicko-finančných káuz. Niekoľko dní pred prezidentskými voľbami sa dokonca objavili správy, že existovali plány teroristických útokov na Fillona a Macrona.