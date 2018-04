KANADA JE V ŠOKU po tragickej nehode juniorského tímu Humboldt Broncos

Pohľad na miesto tragickej zrážky kamióna a autobusu v kanadskom Tisdale 7. apríla 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Pohľad na miesto tragickej zrážky kamióna a autobusu v kanadskom Tisdale 7. apríla 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na snímke aréna Elgara Petersena, domovský stánok Humboldtu Broncos 7. apríla 2018 v kanadskom Humboldte. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nipawin 8. apríla (TASR) - Počet obetí tragickej nehody juniorského hokejového tímu Humboldt Broncos, ku ktorej došlo v piatok popoludní v kanadskej provincii Saskatchewan, spresnili úrady na 15. Ďalších štrnásť je po havárii zranených, z toho traja ležia v nemocnici v kritickom stave.Polícia spresnila, že v čase nehody sa v autobuse nachádzalo až 29 ľudí vrátane vodiča. Podľa svedkov mala kolízia autobusu s kamiónom katrastrofickú podobu, privolaný lekár prirovnal miesto nehody k scéne po leteckom útoku, aké mal možnosť vidieť počas pôsobenia vo vojnou zmietanej Sýrii. Trosky vrakov boli rozsypané v snehu vedľa cesty. Po nehode zasahovali na mieste tri vrtuľníky.Medzi obeťami boli aj tréner Darcy Haugan, kapitán tímu Logan Schatz či rozhlasový reportér Tyler Bieber. Polícia zadržala vodiča kamiónu, neskôr ho ale prepustila a poskytla mu psychologickú pomoc. Podľa nej je zatiaľ priskoro hovoriť o príčine tragickej havárie.Hráči Humboldt Broncos, pôsobiaci v juniorskej súťaži Saskatchewan Junior Hockey League, cestovali na kľúčový zápas play off proti domácim Nipawin Hawks, keď sa ich autobus zrazil na križovatke s kamiónom. Kanada sa po nehode zahalila do smútku.citovala agentúra AP kanadského premiéra Justina Trudeaua.povedal podľa portálu tsn.ca Kevin Garinger, prezident Saskatchewan Junior Hockey League.Viacerí mladí hokejisti zostávajú po havárii v nemocnici, niektorí s ťažkými zraneniami, ktoré budú mať trvalé následky. Michelle Straschnitzkiová uviedla, že jej 18-ročného syna po nehode transportovali do nemocnice v Saskatoone.