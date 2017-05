Kanada má vo vrecku výhru v B-skupine, Nórom nedovolili ani gól

Kanadský hokejista Colton Parayko (vľavo) sa teší z gólu so spoluhráčom Mitchom Marnerom v zápase B-skupiny Kanada - Nórsko na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 15. mája 2017 v Paríži. Foto: TASR/AP Kanadský hokejista Colton Parayko (vľavo) sa teší z gólu so spoluhráčom Mitchom Marnerom v zápase B-skupiny Kanada - Nórsko na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 15. mája 2017 v Paríži. Foto: TASR/AP

B-skupina (Paríž):



Kanada - Nórsko 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)



Góly: 18. Schenn (Simmonds), 19. Parayko (MacKinnon, O'Reilly), 35. Scheifele (Matheson, Skinner), 39. Parayko (MacKinnon, Marner), 58. O'Reilly (Scheifele, MacKinnon). Rozhodcovia: Gofman (Rus.), Linde (Švéd.) – Kaderli (Švaj.), Suchánek (ČR), vylúčení: 4:5 na 2 min, presilovky: 4:0, oslabenia: 0:0, 5093 divákov.



Kanada: Johnson – Parayko, Vlasic, Demers, de Haan, Lee, Matheson, Morrissey – MacKinnon, Scheifele, Skinner – Giroux, Simmonds, O'Reilly – Couturier, Duchene, Killorn - Konecny, Marner, Point - Schenn



Nórsko: Haukeland (46.-49. min Soberg) - Holös, Nörstebö, Sveum, Ödegaard, Bonsaksen, Johannesen, Sorvik - Thoresen, M. Olimb, K. A. Olimb - Röymark, Bastiansen, Rosseli Olsen - Reichenberg, Forsberg, Martinsen - Valkvae Olsen, Roest, Karterud - Trettenes

Tabuľka B-skupiny:

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 15. mája (TASR) - Kanadskí hokejoví reprezentanti zdolali vo svojom šiestom zápase v B-skupine MS Nórsko po dominantnom výkone 5:0. "Javorové listy" tak už v predstihu vyhrali parížsku vetvu, na konte majú 16 bodov. Bodovo sa na nich môžu dotiahnuť už len druhí Česi, ale tí majú horší vzájomný zápas.V "béčku" sú už známi všetci štyria postupujúci do štvrťfinále. Obhajca trofeje Kanada ide ďalej z prvého miesta, Česko, Švajčiarsko a Fínsko sa o konečne poradie ešte pobijú. Piati Nóri stratili nádej na postup práve po pondelňajšej prehre, keďže pred posledným duelom základnej časti strácajú na štvrtých Fínov tri body, no keďže s nimi prehrali 2:3 pp, už ich nemôžu predbehnúť. Na postupové priečky nemajú nárok ani Francúzi a Bielorusi. Istotu zostupu má Slovinsko.Kanaďania zakončia svoje účinkovanie v skupine v utorok o 16.15 h reprízou vlaňajšieho finále proti Fínsku. Nóri nastúpia v rovnaký deň o 12.15 h proti Bielorusku.Zápas sa niesol v réžii obhajcov trofeje z Kanady. Tí si vytvorili veľký tlak hneď v úvode prvej tretiny, keď Haukelanda zasypali strelami. Už v 2. minúte mal obrovskú šancu O'Reilly, ktorý po faule Johannesena išiel na trestné strieľanie, no minul bránku. V 5. minúte už Kanaďania brankára Nórska prekonali. Gól Simmondsa však arbitri po konzultácii s videorozhodcom neuznali pre posunutú bránku. Nóri sa vymanili zo zovretia v následnej presilovke a aj oni mohli rozvlniť sieť, no Johnson si poradil. "Javorové listy" však potom opäť prebrali opraty zápasu a v závere tretiny išli zaslúžene do vedenia, keď premenili dve presilovky pri vylúčeniach M. Olimba. V 18. minúte sa z dorážky presadil Schenn a o minútu neskôr zvýšil na 2:0 strelou od modrej obranca Parayko. Ich dominancia sa ešte viac prejavila v druhom dejstve, keď súperovi dovolili iba dve strely. Kanaďania naopak pridali ďalšie dva góly.Po 15-minútovom dobíjaní Haukelandovej bránky sa presadil so šťastím Scheifele, ku ktorému sa odrazil puk od jedného z brániacich hráčov a už nemal problém zasunúť ho do siete - 3:0. V 39. potvrdili zámorskí hokejisti svoju silu v presilovkách, keď tretiu v troch v zápase premenil opäť Parayko - 4:0. Kanada mohla viesť aj vyšším rozdielom, no množstvo šancí zmaril Haukeland, ktorému niekoľkokrát pomohla aj konštrukcia bránky. Nórsky brankár mal v 46. minúte problémy s betónom a kým mu ho opravili, v bránke ho nahradil na necelé tri minúty Soberg. V 58. minúte uzatvoril skóre zápasu O'Reilly - 5:0, keď premenil štvrtú zo štyroch presiloviek Kanady.1. Kanada 6 5 0 1 0 27:8 16*2. Česko 6 3 2 0 1 22:11 13*3. Švajčiarsko 6 2 2 2 0 19:13 12*4. Fínsko 6 2 2 1 1 18:17 11*---------------------------------------5. Nórsko 6 2 0 2 2 10:15 86. Francúzsko 6 1 2 0 3 19:18 77. Bielorusko 6 1 0 1 4 11:24 48. Slovinsko 6 0 0 1 5 12:32 1*** - istý postup** - istý zostup/Legenda: zápasy, víťazstvá v riadnom hracom čase, víťazstvá po predĺžení alebo nájazdoch, prehry po predĺžení alebo nájazdoch, prehry v riadnom čase, skóre, body/