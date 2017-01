Kanada možno ponechá Mexiko pri rokovaniach o NAFTA svojmu osudu

Donald Trump. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Calgary 24. januára (TASR) - Počas rokovaní o ďalšom osude Severoamerickej dohody o voľnom obchode (NAFTA) sa Kanada zameria skôr na udržanie vzájomných obchodných vzťahov so Spojenými štátmi a je tak možné, že nebude schopná pomôcť Mexiku, ktoré sa stalo hlavným terčom útokov nového amerického prezidenta Donalda Trumpa. Uviedli to dnes zdroje z kanadskej vlády.uviedol jeden zo zdrojov. Ďalší doplnil, že vyjednávacie pozície Kanady a Mexika sú odlišné.Je to zatiaľ jedno z najostrejších vyjadrení zo strany Kanady, ktorej predstavitelia sú presvedčení, že najväčšie škody v dôsledku prehodnotenia NAFTA utrpí práve Mexiko. Donald Trump už niekoľkokrát uviedol, že NAFTA v súčasnej podobe nezostane a v nedeľu (22.1.) oznámil, že čoskoro by USA mali začať s Kanadou a Mexikom rokovať o prehodnotení tejto dohody.