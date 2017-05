Kanada nepoľavila ani proti Fínsku. Čechov teraz čakajú Rusi

Kanadský hráč Mitch Marner (v strede) oslavuje so spoluhráčmi Braydenom Pointom (vpravo) a Marcom-Edouardom Vlasicom (vľavo) úvodný gól do bránky Fínska v zápase B-skupiny Kanada - Fínsko na MS 2017 v hokeji v Paríži 16. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

B-skupina (Paríž):



Kanada - Fínsko 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)



Góly: 3. Marner (Point, Matheson), 5. Parayko (Marner), 14. Marner (Scheifele, MacKinnon), 29. Point (Matheson, Parayko), 41. Duchene (Couturier) – 4. J. Lajunen (Osala), 37. Ohtamaa (Honka, Kemppainen). Rozhodcovia: Lemelin (Rak.), Reneau – Oliver (obaja USA), Otmachov (Rus.), vylúčení: 5:5 na 2 min, navyše Kukkonen (Fín.) 10 min. za urážku rozhodcu, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 10.202 divákov.



Kanada: Pickard – Parayko, Vlasic, Demers, de Haan, Matheson, Morrissey, Lee – MacKinnon, Scheifele, Skinner – Simmonds, Giroux, O'Reilly – Duchene, Couturier, Killorn - Marner, Point, Konecny - Schenn



Fínsko: Säteri - Honka, Ohtamaa, V. Lajunen, Jaakola, Hietanen, Lehtonen, Järvinen, Kukkonen - Rantanen, Filppula, Aho - M. Aaltonen, Kemppainen, Pyörälä - Sallinen, Pihlström, Savinainen - Hännikäinen, J. Lajunen, Osala



Tabuľka B-skupiny:

Paríž 16. mája (TASR) - Fínski hokejoví reprezentanti podľahli vo svojom záverečnom zápase v parížskej B-skupine obhajcovi titulu Kanade 2:5 a v tabuľke obsadili s 11 bodmi štvrté miesto. Na štvrťfinále tak budú musieť pravdepodobne vycestovať do Kolína, kde sa vo štvrtok stretnú s víťazom A-skupiny USA.V repríze vlaňajšieho finále slávila úspech rýchla a priamočiara hra Kanaďanov, ktorí nemilosrdne trestali chyby vo fínskej defenzíve. Hráči z "kolísky hokeja", ktorí si zabezpečili prvenstvo v parížskej vetve už v pondelok, narazia vo vyraďovačke na štvrtý tím A-skupiny. O ňom sa rozhodovalo vo večernom súboji v kolínskej Lanxess aréne medzi domácim Nemeckom a Lotyšskom.Fíni nedokázali preskočiť v tabuľke Čechov, ktorí zostali na treťom mieste a vo štvrťfinále ich čaká súboj s Ruskom.Oba tímy vstúpili do stretnutia s veľkou intenzitou, prím hrali útoky, a tak hneď v úvode boli diváci svedkami viacerých nápaditých akcií a brejkových situácií. Jedno z kanadských prečíslení využil v 3. min. Marner strelou do protipohybu Säteriho. Na opačnej strane expresne odpovedal J. Lajunen a gólovo plodnú dvojminútovku zavŕšil Parayko, ktorý delovkou v presilovke vrátil zámorskému tímu vedenie. Kanaďania postupne ovládli ľad a súper si musel pomáhať faulami. Na 3:1 zvýšil svojím druhým gólom v zápase Marner, ktorý zakončil presilovkovú kombináciu s efektnou zadovkovou prihrávkou Scheifeleho.Obhajca, hoci už prvenstvo v skupine nemohol stratiť, neuberal z plynu a na fínsku bránku sa tak valil jeden útok za druhým. Štvrtý gól Kanaďanov strelil v polovici duelu Point, ktorý využil dezorientovanosť Säteriho. Severania po góle Ohtamaau trochu ožili, Aho trafil žŕdku, ich nadšenie ale schladil na začiatku tretej tretiny Duchene, ktorý svoj nájazd zakončil ukážkovým forhendovým blafákom - 5:2. "Suomi" dostali potom možnosť hrať viackrát presilovku, dokonca aj o dvoch hráčov, no Pickard ich strelám odolal. Kanaďania si už v závere v pohode odkontrolovali víťazstvo.1. Kanada 7 6 0 1 0 32:10 19*2. Švajčiarsko 7 3 2 2 0 22:14 15*3. Česko 7 3 2 0 2 23:14 13*4. Fínsko 7 2 2 1 2 20:22 11*---------------------------------------5. Francúzsko 7 2 2 0 3 23:19 106. Nórsko 7 2 0 2 3 13:19 87. Bielorusko 7 2 0 1 4 15:27 78. Slovinsko 7 0 0 1 6 13:36 1*** - postup do štvrťfinále** - zostup do A-skupiny I. divízie MS/Legenda: zápasy, víťazstvá v riadnom hracom čase, víťazstvá po predĺžení alebo nájazdoch, prehry po predĺžení alebo nájazdoch, prehry v riadnom čase, skóre, body/