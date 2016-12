Kanada od nového roka zruší víza Rumunom a Bulharom

Ilustračná snímka Foto: TASR Foto: TASR

Brusel 21. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) dnes na svojom poslednom tohtoročnom zasadnutí potvrdila, že občania Rumunska a Bulharska budú môcť do konca roka 2017 cestovať bez víz do Kanady.Brusel bude pritom vyvíjať tlak aj na novú americkú vládu, aby zrušila vízovú povinnosť pre občanov zvyšných piatich členských krajín EÚ, ktorých občania ešte potrebujú víza pri cestách do USA. Ide o Bulharsko, Cyprus, Chorvátsko, Poľsko a Rumunsko.Komisia sa usiluje o dosiahnutie vízovej reciprocity s Kanadou a USA. Za posledných päť mesiacov sa EÚ a Kanada dohodli na jasnom časovom rámci na dosiahnutie úplného recipročného oslobodenia od vízovej povinnosti. V rokovaní s USA sa takýto pokrok dosiahnuť nepodarilo, píše sa v hodnotiacej správe EK.Všetci občania EÚ budú plne oslobodení od vízovej povinnosti pri cestách do Kanady do 1. decembra 2017. To je dobrá správa pre Rumunsko a Bulharsko, ktoré sú poslednými členskými krajinami EÚ, ktoré ešte potrebujú víza do Kanady.Rumuni i Bulhari túto záležitosť už v októbri predostreli ako podmienku pre schválenie dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou (CETA). Kanadská strana na summite EÚ-Kanada (30.10) poskytla záruky a jasný časový harmonogram pre odbúranie víz.Rokovania s USA o otázke úplnej vízovej reciprocity pre všetkých občanov EÚ budú ešte pokračovať. Očakáva sa, že najbližšou príležitosťou na takéto rozhovory bude stretnutie ministrov spravodlivosti a vnútra EÚ a USA v prvej polovici roka 2017.