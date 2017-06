Kanada oslávi 150. výročie vzniku svojho štátu založeného na imigrácii

popísaná kanadská zástava s odkazmi pre zastreleného vojaka Nathana Cirilla v Hamiltone 23. októbra 2014. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Montreal 29. júna (TASR) - Kanaďania 1. júla oslávia nielen 150. výročie vzniku svojej krajiny, ale tiež jedného z najúspešnejších experimentov v budovaní moderného štátu založeného na imigrácii, napísala dnes agentúra DPA.Experti hovoria, že súčasný úspech imigračného modelu Kanady je založený na poučení sa z chýb, ktoré štát urobil pri svojich prvých krokoch. Kanada, akú poznáme dnes, by bez imigrácie jednoducho neexistovala, povedal Harald Bauder z Ryersonovej univerzity v Toronte, ktorý je sám emigrantom z Nemecka.Jeho kolega, profesor politológie a verejnej správy John Shields, povedal, že kanadská populácia - s výnimkou domorodého obyvateľstva - vznikla v dôsledku opakovaných prisťahovaleckých vĺn.Vyše 17 miliónov ľudí z celého sveta našlo svoj domov v Kanade, odkedy sa 1. júla 1867 spojili prvé štyri provincie - Ontário, Quebec, New Brunswick a Nové Škótsko - a vytvorili konfederáciu. Položili tak základ novému štátu, ktorý sa odvtedy rozrástol na 10 provincií a tri severné teritóriá.Podľa ostatného sčítania obyvateľstva z roku 2011 sa 20,6 percenta obyvateľstva Kanady narodilo v cudzine, čo je najvyšší podiel spomedzi krajín skupiny G7. A toto percento stále stúpa, o 20 rokov môže podľa Shieldsa tvoriť celú tretinu populácie.Prakticky všetky štúdie dokazujú, že prisťahovalectvo nie je záťažou pre daňových poplatníkov Kanady, ale má kladný dopad na ekonomiku, pokračoval. Imigrácia je podľa neho zásadná pre stabilitu pracovného trhu krajiny a jej hospodársky rast.Na rozdiel od mnohých európskych krajín, kde sa vlna protiimigračnej populistickej nálady stala súčasťou hlavného politického prúdu, v Kanade prevláda stabilný celonárodný proimigračný konsenzus, zdôraznil Shields.Podľa profesora Baudera má Kanada v dôsledku svojej geografie viac možností regulovať imigráciu ako Európa, kde pokusy obmedziť vlny ilegálneho príchodu migrantov a utečencov viedli k tragickým úmrtiam tisícov ľudí v Stredozemnom mori a na ďalších migračných trasách.Kanada je, čo sa týka územnej rozlohy (takmer 10 miliónov štvorcových kilometrov), druhou najväčšou krajinou sveta po Rusku, ale má menej ako polovicu populácie Nemecka - 35,9 milióna ľudí (údaj z roku 2015).V sobotu budú oslavovať 150. výročie založenia Kanady vo všetkých šiestich časových zónach krajiny, od Newfoundlandu na východe až po Yukon na severozápade.V hlavnom meste Ottawe sa na oslavách stretnú premiér Justin Trudeau a generálny guvernér Kanady David Johnson. Britskú kráľovnú bude zastupovať následník trónu princ Charles s manželkou Camillou a umelecký svet členovia skupiny U2 Bono a The Edge či domorodá speváčka a skladateľka Sainte-Marie. Večerný program potom zavŕši 20-minútový ohňostroj.