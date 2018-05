Kanada postupuje do semifinále, nad Ruskom zvíťazila po predĺžení

Na archívnej snímke hráči Kanady. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

štvrťfinále (Kodaň):



Rusko - Kanada 4:5 pp (0:1, 2:1, 2:2 - 0:1)



Góly: 33. Michejev (Anisimov, Zajcev), 38. Barabanov (Dadonov), 49. Andronov (Zajcev, Sošnikov), 55. Anisimov (Grigorenko, Zajcev) – 5. Parayko (McDavid, Eberle), 32. Nugent-Hopkins (McDavid, Parayko), 48. Turris (Schwartz), 53. Dubois (Jost), 65. O'Reilly (McDavid, Ekblad). Rozhodcovia: Lemelin (Rak.), Rantala – Sormunen (obaja Fín.), Oliver (USA), vylúčení: 4:1, presilovky: 0:3, oslabenia: 0:0, 9017 divákov



zostavy:



Rusko: Šesťorkin – Gavrikov, Kiselevič, Nesterov, Zajcev, Jakovlev, Bereglazov, Chafizullin – Kaprizov, Dacjuk, Gusev –Bučnevič, Anisimov, Grigorenko - Dadonov, Kablukov, Barabanov – Sošnikov, Andronov, Michejev – Šalunov



Kanada: Kuemper - Vlasic, Parayko, Edmundson, Ekblad, Murray, Nurse, Pulock - O'Reilly, Turris, Schwartz - Nugent-Hopkins, McDavid, Schenn - Bailey, Dubois, Jost - Eberle, Pageau, Horvat - Barzal

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kodaň 17. mája (TASR) - Kanadskí hokejisti postúpili do semifinále MS. Vo štvrtkovom dramatickom štvrťfinálovom dueli v Kodani zdolali Rusko 5:4 po predĺžení a štvrtý rok za sebou sa prebojovali medzi najlepšie kvarteto. V súboji o postup do finále narazia na postupujúceho z herninského duelu Fínsko - Švajčiarsko (20.15).Kanaďania mali lepší štart, viedli v zápase 2:0, 3:2 i 4:3, Rusi však dokázali zakaždým skóre vyrovnať. Napínavú drámu v Royal Arene rozhodol až gól Ryana O'Reillyho, ktorý v piatej minúte predĺženia v početnej výhode potrestal vylúčenie Kirilla Kaprizova. Hráči z kolísky hokeja celkovo využili v stretnutí až tri presilovky. Na MS neprehrali s Ruskom od roku 2011, odvekého rivala zdolali v treťom zápase za sebou.V súboji hokejových gigantov boli od začiatku aktívnejší Kanaďania, ktorí priamočiarymi akciami deštruovali obranné postavenia Rusov. V 5. minúte sa ujala typická presilovková delovka Parayka a od toho momentu stúplo zámorskému tímu aj sebavedomie. Po ďalších góloch volali najmä strela Schenna a rýchly brejk, pri ktorom nedotiahol blafák Horvat. Rusi mali problém založiť zmysluplnú akciu, pred Kuempera sa dostali len po chybách, akú ukázal Nurse.V druhej tretine predsa len "zborná" pridala, jej hráči sa snažili dlhšie držať puk na hokejkách a viac tvoriť. Dočkali sa aj šancí, Dadonov a Grigorenko boli zoči-voči Kuemperovi, ktorý však situácie ustál. Kanaďania pridali druhý gólový úder v 32. minúte a opäť v početnej výhode, keď McDavid našiel krížnou prihrávkou Nugenta-Hopkinsa a ten prestrelil Šesťorkina. Rusi okamžite odpovedali gólom Michejeva, čo im dodalo energiu. Onedlho sa rútili sami na kanadského brankára Kablukov s Dadonovom, výpad pokazili, ale akcia pokračovala a vyvrcholila strelou Barabanova, ktorý zamieril Kuemperovi presne na "teplomer" - 2:2.Úžasný hokej gradoval v tretej časti. V 48. minúte Turris po prihrávke Schwartza nekompromisne napálil puk do siete, hráči v červenom však opäť dokázali expresne kontrovať zásluhou šikovného teču Andronova. V rýchlom slede zahodili šance Anisimov a Barzal na druhej strane, v 53. minúte sa však Dubois na hranici faulu pretlačil cez Kablukova a prestrelil Šesťorkina. Ani tento gól však nezlomil odpor "zbornej", ktorá vyrovnala zásluhou individuálnej akcie a výstavnej bekhendovej strely Anisimova.Duel dospel do predĺženia. V ňom rozhodcovia prísne vylúčili Kaprizova a Kanaďania následnú presilovku využili, po prihrávke McDavida rozhodol O'Reilly.