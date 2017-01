Kanada povolí dočasný pobyt ľuďom, ktorí na jej území uviazli

Na snímke je minister pre prisťahovalectvo Kanady a zároveň somálsky utečenec Ahmed Hussen. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Toronto 30. januára (TASR) - Kanada ponúkne povolenie na dočasný pobyt ľuďom, ktorým sa vďaka imigračnému výnosu amerického prezidenta Donalda Trumpa nepodarilo dostať do USA, a uviazli na kanadských letiskách. Oznámil to v nedeľu večer kanadský nový minister pre prisťahovalectvo a zároveň somálsky utečenec Ahmed Hussen." povedal Hussen a dodal, že momentálne na kanadských letiskách žiadna takáto osoba nie je.Minister ďalej uviedol, že predstavitelia Bieleho domu ho uistili o tom, že ľudia s trvalým pobytom v Kanade pochádzajúci z niektorej z krajín, ktorých sa týka Trumpovo nariadenie, na územie USA vstúpiť môžu. Musia však najprv predložiť preukaz dokazujúci, že v Kanade majú trvalý pobyt a zároveň sa americkým úradom preukázať platným cestovným pasom. Do USA majú rovnako stále prístup aj osoby s dvojitým občianstvom vlastniace kanadský pas.Kanadský preukaz trvalého pobytu je ekvivalentom americkej zelenej karty, približuje agentúra AP.Americký prezident Trump zaviedol v piatok 90-dňový zákaz vstupu do USA pre občanov siedmich krajín spájaných s islamským radikalizmom. Na štyri mesiace zároveň pozastavil program prijímania utečencov, aby poskytol príslušným orgánom čas na prehodnotenie bezpečnostných postupov, ako aj počtov prijímaných osôb. Americké úrady následne v súvislosti s dekrétom na letiskách zadržali či priamo z nich deportovali niekoľko stoviek ľudí.