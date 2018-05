Kanada prehrala s Fínskom, ide o jej najvyššiu prehru od roku 2006

Pokorení hráči Kanady po prehre s Fínskom na MS v Dánsku. Herning, 12. mája 2018 Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

B-skupina (Herning):



Kanda - Fínsko 1:5 (1:3, 0:0, 0:2)



Góly: 11. Pageau (Horvat) - 9. Rantanen, 14. Pesonen (Nutivaara, Tolvanen), 17. Rantanen (Granlund, Teräväinen), 46. Tolvanen, 47. Teräväinen (Aho, Kivisto). Rozhodcovia: Lemelin (Rak.), Olenin (Rus.) - Šefčík (SR), Goljak (Biel.), vylúčení: 11:8 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 9313 divákov.



zostavy:



Kanada: McElhinney (17. Kuemper) - Vlasic, Ekblad, Edmundson, Parayko, Murray, Pulock, Nurse - Nugent-Hopkins, McDavid, Schwartz - O'Reilly, Schenn, Bailey - Dubois, Horvat, Pageau - Jost, Barzal, Eberle - Beauvillier.



Fínsko: Sateri - Heiskanen, Pokka, Koivisto, Nutivaara, Kivisto, Honka, Riikola - Kapanen, Granlund, Rantanen - Savinainen, Aho, Teräväinen - Jormakka, Manninen, Tolvanen - Maenalanen, Pesonen, Anttila

tabuľka B-skupiny:



1. USA 5 3 2 0 0 28:7 13



2. Fínsko 5 4 0 0 1 30:6 12



3. Dánsko 6 3 1 0 2 13:16 11



4. Kanada 5 3 0 1 1 27:11 10



-------------------------------------



5. Lotyšsko 5 2 1 1 1 14:14 9



6. Nemecko 5 1 0 2 2 13:15 5



7. Nórsko 5 0 1 1 3 7:22 3



8. Kórejská rep. 6 0 0 0 6 4:45 0



/zápasy, víťazstvá v riadnom čase, víťazstvá v nadstavbe, prehry v nadstavbe, prehry v riadnom čase, skóre, body/

Herning 12. mája (TASR) - Hokejisti Fínska si v sobotnom šlágri B-skupiny poradili s Kanadou presvedčivo 5:1. Severania položili základ svojho víťazstva už v prvej tretine, ktorú vyhrali 3:1. Dvomi zlepenými gólmi v rozpätí desiatich sekúnd v tretej časti definitívne rozhodli o svojom víťazstve.Pre Kanadu je to najvyššia prehra na MS od roku 2006, keď v zápase o bronz podľahli tiež Fínom 0:5. Fíni sú na 2. priečke v skupine, Kanada ostáva na 4. mieste. Jedným z čiarových rozhodcov zápasu bol Slovák Peter Šefčík.Kanaďania nastúpia na ďalší zápas v pondelok od 20.15 proti Lotyšsku, Fíni budú hrať už v nedeľu od 20.15 proti Nemecku.Dianie v prvej tretine jasne dokumentovalo, prečo sú oba tímy považované za favoritov MS. Od úvodných minút sa hralo vo vysokom nasadení, nechýbala hokejová krása a dlho sa nečakalo ani na góly. Fíni išli do vedenia v presilovke v 9. minúte, keď si Rantanenovu prihrávku pred bránku zrazil obranca Vlasic do vlastnej bránky. Gólová odpoveď Kanady prišla už o 125 sekúnd, keď Pageau strelou z väčšej diaľky využil zakrytý výhľad brankára McElhinneyho. Fíni však ešte v prvej tretine ukázali svoju šikovnosť v presilovkách. V 14. minúte ju využili zásluhou Pesonena a keď v 17. uspel aj Rantanen, došlo v kanadskej bránke k výmene, keď McElhinneyho nahradil Kuemper. V druhej časti sa hralo prevažne v pásme Fínov, ktorí hrozili najmä brejkami. V 26. minúte mohol znížiť McDavid, no pred odkrytou bránkou trafil iba obrancu Heiskanena.Kanaďania vstúpili do tretej časti s jasným zámerom vrátiť sa do zápasu, defenzívna hra Fínov im však robila veľké problémy. Severania sa opäť prezentovali vysokou úspešnosťou streľby, keď sa v tretej tretine ujali ich prvé dve strely. Najskôr mladík Tolvanen potrestal fatálnu chybu rozohrávajúceho brankára Kuempera a ten kapituloval aj o 10 sekúnd, keď ho prekvapil Teräväinen - 1:5. Kanaďania sa už k stíhacej jazde nedostali, Fíni si bez väčších problémov postrážili presvedčivé víťazstvo, hoci na strely prehrali 22:31.