Kanada sa natrápila s Francúzmi, naďalej je bez straty bodu

Francúzsky hokejista Anthony Rech v zápase B-skupiny hokejových MS Kanada - Francúzsko v Paríži vo štvrtok 11. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na snímke vľavo kanadský center Ryan O'Reilly oslavuje svoj úvodný gól, vpravo jeho spoluhráč Mitch Marner v zápase B-skupiny hokejových MS Kanada - Francúzsko v Paríži vo štvrtok 11. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

B-skupina (Paríž):



Kanada - Francúzsko 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Góly: 6. O'Reilly (MacKinnon, Scheifele), 40. Giroux (Lee), 43. Vlasic - 9. Dame-Malka (Rech, Ritz), 22. Fleury (S. Da Costa, Auvitu). Rozhodcovia: Jeřábek (ČR.), Kubuš (SR) - Dedioulia (Biel.), Kaderli (Švaj.), vylúčení: 4:5 na 2 min., navyše Skinner (Kan.) 5+DKZ, presilovky 2:1, oslabenia: 0:0, 14.510 divákov.



zostavy:



Kanada: Johnson – Demers, Vlasic, de Haan, Lee, Morrissey, Matheson – Duchene, Scheifele, R. O'Reilly – Giroux, MacKinnon, Skinner – Couturier, Simmonds, Killorn – Schenn, Konecny, Marner – Point.



Francúzsko: Hardy – Auvitu, Hecquefeuille, Manavian, Besch, Janil, Dame-Malka, Chakiachvili – S. Da Costa, Roussel, Bellemare – Fleury, Treille, T. Da Costa – Bouvet, Douay, Perret – Meunier, Claireaux, Ritz – Rech.



tabuľka B-skupiny:



1. Kanada 4 4 0 0 0 20:5 12

2. Švajčiarsko 4 2 1 1 0 14:8 9

3. Česko 4 1 2 0 1 12:8 7

4. Nórsko 4 2 0 1 1 8:7 7

---------------------------------

5. Fínsko 4 2 0 1 1 12:13 7

6. Francúzsko 4 1 1 0 2 13:10 5

7. Slovinsko 4 0 0 1 3 9:22 1

8. Bielorusko 4 0 0 0 4 3:18 0

Na snímke vľavo kanadský center Ryan O'Reilly strieľa úvodný gól, vpravo prekonaný francúzsky brankár Florian Hardy v zápase B-skupiny hokejových MS Kanada - Francúzsko v Paríži vo štvrtok 11. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na snímke kanadský hráč Brayden Schenn oslavuje svoj gól v zápase B-skupiny hokejových MS Kanada - Francúzsko v Paríži vo štvrtok 11. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 11. mája (TASR) - Hokejisti Kanady vyhrali v druhom štvrtkovom zápase parížskej B-skupiny MS nad domácim Francúzskom 3:2 a na šampionáte sú naďalej bez straty bodu. Favorit sa ale natrápil, v 43. minúte rozhodol o jeho tesnom triumfe Marc-Edouard Vlasic.Kanadu čaká najbližší zápas v sobotu o 20.15 h so Švajčiarmi, ďalším súperom Francúzska bude v piatok o 20.15 h Bielorusko.Prvú veľkú šancu Kanaďanov mal v tretej minúte Skinner, Hardy ho ale vychytal. O tri minúty neskôr sa už skóre menilo - v presilovke dostal príliš veľa priestoru O'Reilly a presadil sa bekhendovou strelou do šibenice. Rovnaké miesto však už o tri minúty trafil na druhej strane Dame-Malka a AccorHotels Arena oslavne burácala po prvý raz. Nečakane vyrovnaná partia sa naklonila na francúzsku stranu v 22. minúte, keď skvelú presilovkovú prihrávku Stéphaneho Da Costu zakončil Fleury. Ešte do prestávky však stihli zámorskí hokejisti vyrovnať, ich druhú presilovku v zápase využil Giroux. V poslednom dejstve rozhodla Kanada o svojom víťazstve so šťastím, keď si Vlasicovu strelu vrazil za svoj chrbát brankár Hardy. Vzápätí mohol Auvitu vyrovnať, ale jeho delovka skončila na žrdi. Kanaďania si potom už svoj náskok udržali a na šampionáte ani vo štvrtom zápase nenašli premožiteľa.